امام جمعه ضیاءآباد: نقد منصفانه نباید به تضعیف ساختارهای نظام منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد خداوردی در خطبههای نماز جمعه این هفته ضیاءآباد با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در فضای رسانهای و اجتماعی اظهار کرد: مسئولان باید نقدپذیر باشند و نقدهای دلسوزانه و منصفانه را بپذیرند، اما از سوی دیگر افرادی که به نقد میپردازند نیز باید مراقب باشند تا ناخواسته به اعتماد عمومی و ساختارهای نظام آسیب وارد نشود.
وی افزود: تفاوت میان نقد و تخریب باید به درستی شناخته شود؛ نقد با هدف اصلاح انجام میشود اما تخریب به از بین رفتن سرمایههای اجتماعی و تضعیف نهادهای کشور منجر خواهد شد.
امام جمعه ضیاءآباد با تأکید بر اهمیت حفظ ساختارهای نظام اسلامی تصریح کرد: نباید به دلیل نقد یک مسئول یا یک تصمیم، کلیت یک نهاد یا ساختار را زیر سؤال برد. تخریب ساختارها موجب بیاعتمادی عمومی شده و زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم میکند.
وی ادامه داد: یکی از نقاط قوت جمهوری اسلامی وجود ساختارهای مستحکم و پایدار است؛ به گونهای که با رفتن افراد و مسئولان، نظام دچار فروپاشی نمیشود و مسیر خود را ادامه میدهد.
خداوردی با اشاره به برخی مقایسهها میان شرایط کنونی کشور و مقاطع تاریخی صدر اسلام گفت: نباید با تحلیلهای نادرست و غیرکارشناسی، جایگاه ولایت فقیه و ارکان نظام را تضعیف کرد. بیان برخی مطالب که القاکننده ضعف یا فقدان اختیار در ساختارهای قانونی کشور باشد، نه تنها کمکی به حل مسائل نمیکند بلکه موجب آسیب به سرمایههای ملی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر نقدی وجود دارد باید در چارچوب قانون، منصفانه و مبتنی بر آگاهی مطرح شود و از تبدیل اختلافنظرها به دوقطبیهای سیاسی و اجتماعی جلوگیری شود.
امام جمعه ضیاءآباد در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک بازگشت حجاج بیتالله الحرام به کشور اظهار کرد: خوشبختانه زائران ایرانی با سلامت و عزت به کشور بازگشتند و توانستند مناسک حج را در شرایطی مناسب به انجام برسانند.
وی افزود: بسیاری از حجاج پس از بازگشت از سفر معنوی حج، از عزت، اقتدار و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان مسلمانان سخن گفتهاند و این موضوع مایه افتخار ملت ایران است.
خداوردی همچنین با اشاره به فرارسیدن ماه محرم بر ضرورت بهرهگیری از فرصت این ماه برای تعمیق معرفت دینی و شناخت بیشتر مکتب عاشورا تأکید کرد و گفت: محبت امام حسین (ع) و شوق زیارت آن حضرت نعمتی الهی است که باید قدر آن را دانست و از این فرصت برای ارتقای اخلاق، بصیرت و معنویت بهره برد.
مطالبه مردم ضیاءآباد درباره تعطیلی شعبه بانک
امام جمعه ضیاءآباد در بخش پایانی خطبهها به موضوع تعطیلی شعبه بانک تجارت این شهر اشاره کرد و گفت: طی روزهای اخیر تماسها و مراجعات متعددی از سوی شهروندان در خصوص جمعآوری این شعبه بانکی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه این مطالبه، خواستهای بحق از سوی مردم است، افزود: شعبه بانک تجارت ضیاءآباد بیش از چهار دهه در این منطقه فعالیت داشته و بسیاری از مردم، کشاورزان، باغداران و فعالان اقتصادی امور مالی خود را از طریق این شعبه انجام میدهند.
خداوردی تصریح کرد: اگر مشکلاتی نظیر ناترازی یا مسائل اقتصادی وجود داشته، لازم بود پیش از اتخاذ چنین تصمیمی با مسئولان محلی، نمایندگان مردم و ظرفیتهای اقتصادی منطقه هماهنگیهای لازم انجام شود.
وی تأکید کرد: پاک کردن صورت مسئله راه حل مشکلات نیست و مسئولان ذیربط باید درباره علت این تصمیم به مردم پاسخ دهند.
امام جمعه ضیاءآباد خاطرنشان کرد: مسئولان شهرستانی و شهری پیگیر این موضوع هستند و انتظار میرود دستگاههای مسئول با بررسی مجدد، نسبت به رفع دغدغههای مردم و ارائه توضیحات شفاف اقدام کنند.
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