به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین با اشاره به فرارسیدن ماه محرم اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران با محرم گره خورده است و نخستین جرقه‌های نهضت امام خمینی(ره) نیز در محرم سال ۱۳۴۲ زده شد. پس از پیروزی انقلاب نیز فرهنگ عاشورا همواره پشتوانه حفظ و تداوم نظام اسلامی بوده است.

وی افزود: امام خمینی(ره) بارها تأکید کردند که «این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است» و امروز نیز ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن ایستادگی می‌کند.

امام جمعه اسفرورین با بیان اینکه ملت ایران هرگز تن به ذلت نخواهد داد، تصریح کرد: فرهنگ «هیهات من‌الذله» که از نهضت امام حسین(ع) آموخته‌ایم، امروز به گفتمان ملت ایران تبدیل شده و مردم در برابر فشارها، تحریم‌ها و تهدیدها با اقتدار ایستاده‌اند.

فرهنگ عاشورا رمز ایستادگی ملت ایران است

حسینی با اشاره به نقش فرهنگ حسینی در تحولات تاریخی کشور گفت: همان‌گونه که فرهنگ عاشورا در دوران دفاع مقدس عامل پیروزی ملت ایران بود، امروز نیز این فرهنگ پشتوانه مقاومت و پایداری مردم در برابر دشمنان است.

وی افزود: تقارن ایام حضور و مقاومت مردم با آغاز ماه محرم، فرصت ارزشمندی برای تعمیق فرهنگ عاشورایی و انتقال پیام نهضت حسینی به جهانیان است.

دشمن به دنبال ایجاد تردید، یأس و اختلاف در جامعه است

امام جمعه اسفرورین با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهداف جنگ روانی دشمن اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد تردید، یأس و ناامیدی، ترس، بدبینی میان مردم و مسئولان و همچنین دامن زدن به اختلافات قومی و سیاسی، انسجام ملی را هدف قرار دهد.

وی تأکید کرد: برای خنثی‌سازی این توطئه‌ها باید چند راهبرد اساسی را دنبال کنیم که نخستین آن، حضور مستمر مردم در صحنه است.

حسینی افزود: ملت ایران بیش از چهار دهه در برابر انواع فشارها ایستادگی کرده و امروز نیز حضور مردم در عرصه‌های مختلف، مهم‌ترین عامل ناامیدی دشمن به شمار می‌رود.

وحدت ملی مقدم بر اختلافات جناحی است

امام جمعه اسفرورین وحدت ملی را یکی دیگر از الزامات عبور از شرایط کنونی دانست و گفت: امروز زمان اختلافات جناحی و سیاسی نیست و همه باید منافع ملی را بر منافع گروهی و جناحی ترجیح دهند.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران با هر سلیقه و گرایشی زیر پرچم جمهوری اسلامی و ولایت فقیه قرار دارند و نباید اجازه داد دشمن از اختلافات داخلی سوءاستفاده کند.

حسینی با تأکید بر ضرورت تقویت اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان اظهار کرد: مردم باید به مسئولان خدمتگزار اعتماد داشته باشند و در مقابل، مسئولان نیز باید قدردان همراهی و ایستادگی مردم باشند.

وی افزود: یکی از مطالبات جدی مردم، حضور مسئولان در میان آنان است و مسئولان نباید از شنیدن مطالبات، انتقادات و مشکلات مردم واهمه داشته باشند.

امام جمعه اسفرورین تصریح کرد: مردم به خوبی تفاوت میان مسئولان خدمتگزار و افراد کم‌کار را تشخیص می‌دهند و حضور در میان مردم، موجب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی خواهد شد.

انتقاد باید منصفانه و در چارچوب منافع ملی باشد

حسینی با اشاره به ضرورت نقد سازنده گفت: انتقاد حق مردم است اما نباید از ادبیات و روایت‌هایی استفاده شود که دشمن برای تضعیف نظام طراحی کرده است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که نقد و مطالبه‌گری باید در چارچوب منافع ملی و بدون هم‌صدایی با دشمن صورت گیرد، چراکه دشمن تلاش می‌کند از برخی انتقادات برای پیشبرد اهداف خود بهره‌برداری کند.

امام جمعه اسفرورین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز فصل گرما و ضرورت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: رفع ناترازی برق تنها با ساخت نیروگاه‌های جدید امکان‌پذیر نیست و مدیریت مصرف نیز بخش مهمی از این فرآیند محسوب می‌شود.

وی افزود: احداث نیروگاه نیازمند سرمایه، زمان، سوخت و زیرساخت است اما صرفه‌جویی و مصرف بهینه می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان به کاهش فشار بر شبکه برق کمک کند.

حسینی خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی به معنای محرومیت از امکانات نیست بلکه به معنای استفاده صحیح از منابع و جلوگیری از مصرف بیهوده انرژی است و این موضوع باید در بخش‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی و اداری مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، بر حفظ وحدت، انسجام و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کرد و گفت: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مسیر عزت و استقلال خود را ادامه خواهد داد.