رجبی: استقامت ملت ایران دشمن را به ستوه آورد

حجت‌الاسلام سعید رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه از ابتدای شکل گیری به عنوان یک موقعیت راهبردی و ایدئولوژی مستقل با ایده‌های جدیدی که در عرصه داخل و خارج کشور طراحی و ایده پردازی شده موجب شده که از ابتدا، کانون تهدیدات دشمنان باشد.

وی افزود: از روزی که این انقلاب شکل گرفته، کانون تهدید بیگانگان بوده چرا که یکی از موضوعاتی که در این نظام از ابتدای امر دنبال می‌شده قطع کردن دست اجانب بوده به همین جهت از ابتدا دنبال این بودند که این نظام را از پا در بیاورند.

امام‌جمعه موقت بادرود خاطرنشان کرد: دشمنان انواع جنگ ها و تهدیدات را برای این نظام به وجود آوردند، که به اصطلاح امروزی به آن جنگ‌های هیبریدی یا ترکیبی می‌گویند و کار اینان نیز برای این بود که نقش آفرینی و صدور انقلاب را تعطیل کرده و اجازه ندهند انقلاب مانند یک رود خروشان به مسیر خودش ادامه دهد.

رجبی با اشاره به انواع جنگ‌های دشمن علیه ایران اسلامی، تصریح کرد: یکی از آن جنگ‌ها، جنگ اقتصادی بوده و با هدف اینکه از نظر اقتصادی یک نظام را دچار اختلال کنند؛ به همین خاطر تحریم‌های ظالمانه از ابتدای حکومت و تشکیل نظام اسلامی به راه افتاده و همچنان این تحریم‌های ظالمانه ادامه دارد.

وی ادامه داد: دشمن هر از چندگاه موضوعات جدیدی را برای تحریم، دنبال می‌کند که این تحریم‌ها در موضوعات مختلف هسته‌ای، افراد نقش‌آفرین در نظام و نظایر آن‌ بوده ولی بطور کلی می‌خواهند جلوی صدور نفت ایران را بگیرند و ارتباط اقتصادی نظام را با دنیا قطع کنند.

امام‌جمعه موقت بادرود بیان کرد: دومین نوع تهدید و جنگی که برای نظام ما به وجود آورده‌اند، جنگ سایبری و اطلاعاتی بوده که با به راه انداختن ویروس‌هایی به دنبال این هستند تو بحث نرم افزارها ورود پیدا کرده و مواردی را مردم به بحث ارائه خدمات عمومی به مردم می‌شود را مختل کنند.

رجبی اضافه کرد: در ایران شصت درصد اهداف خودشون را در بحث جنگ سایبری دنبال می‌کنند که در مقابل نیز موضوعی به‌نام پدافند غیرعامل در کشور وجود دارد که با جنگ سایبری و اطلاعاتی دشمن مبارزه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: سومین نوع جنگ، مربوط به بعد روانی می‌شود که در شبکه‌های مجازی با تاسیس کانال‌ها و به راه انداختن شبکه‌های ماهواره‌ایی، دنبال این هستند که در ایران جنگ روانی به راه بیندازند؛ شایعاتی را در میان مردم به وجود آورده و مردم را نسبت به نظام و دیگر مسائل بدبین کنند.

امام‌جمعه موقت بادرود تصریح کرد: دشمن به دنبال این بوده که شکاف‌های اجتماعی را قوی کرده و بین مردم و مسئولان اختلاف ایجاد کند، بنابراین می‌توان گفت دشمن‌ به دنبال دمیدن روح ناامیدی در مردم است.

رجبی ادامه داد: چهارمین نوع جنگ در بعد براندازی نظام بوده که طی سال‌های اخیر، دشمن با مسلح کردن نیروهایی و از طریق افراد سلطنت‌طلب و منافق، جنگ در کشور ایجاد کرده و به دنبال این بودند که نظام را از پا در بیاورند اما بازهم نتوانستند به اهداف خود برسند.

وی اضافه کرد: ایران از ابتدا تاکنون مورد انواع تهدیدات و جنگ‌های اقتصادی، سایبری، روانی و بحث های براندازی قرار گرفته اما دشمنان نتوانستند ایران را از پا در بیاورند.

امام‌جمعه موقت بادرود بیان کرد: بیش از یکصد روز است ملت ایران در میادین و خیابان‌ها حضور داشته و در برابر انواع تهاجم‌هایی که آمریکا و اسرائیل داشته‌اند مقاومت و ایستادگی می‌کنند.

رجبی گفت: ترامپ در فضای مجازی می‌نویسد ایرانی‌ها مغرور هستند و نمی‌توان آنها را با این تهدیدات به راحتی شکست داد، او فکر می کرد که سه روزه می‌تواند نظام را تغییر دهد اما موفق نشد.

وی یادآور شد: دشمن متوجه شد نظام ایران اسلامی محکم و استوار بوده و دارای یک ملتی بصیر و نجیب است که هرچه تهاجمات دشمن بیشتر می‌شود مردم نیز صبر و شکیبایی داشته و دشمن را به ستوه درآوردند.