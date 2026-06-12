به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید سعید حسینی در خطبههای نمازجمعه این هفته کاشان با اشاره به اهمیت برگزاری مراسمهای عزاداری در سطح شهر اظهار کرد: هیئتهای مذهبی و اجتماعات خیابانی نباید دچار رکود یا کمرنگی شوند، بلکه لازم است با همان فضای معنوی، سینهزنی و مرثیهخوانی و با حضور سخنرانان و مداحان، با قوت و شکوه بیشتری استمرار پیدا کنند.
وی با استناد به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری اجتماعات دینی افزود: نخستین تأکید، بر برپایی هرچه باشکوهتر این مراسمهاست. دومین نکته، صیانت از همدلی و انسجامی است که در سایه این گردهماییها شکل میگیرد؛ سرمایهای اجتماعی که باید از هرگونه آسیب و خدشه مصون بماند.
امامجمعه کاشان تصریح کرد: سومین توصیه آن است که اگر در مواردی نحوه بیان برخی سخنرانان یا مداحان ناخواسته موجب ایجاد دوگانگی یا تضعیف وحدت میشود، این مسئله با گفتوگو و تبیین دلسوزانه اصلاح شود. همچنین اگر در برخی نقاط شهر یا در بعضی برنامهها کاهش استقبال مردم مشاهده میشود، ضروری است با بررسی دقیق، دلایل آن شناسایی و برای رفع موانع اقدام شود.
حجتالاسلام حسینی با دعوت از جامعه خطبا و ذاکران اهلبیت(ع) تأکید کرد: انتظار میرود جلسات عزاداری با همان شور شبهای گذشته و با حضور گسترده مردم در معابر و اماکن عمومی ادامه یابد تا فضای معنوی شهر تقویت شود.
وی خطاب به نسل جوان نیز گفت: از جوانان، بهویژه دختران و پسران، دعوت میکنم بهصورت جمعی و همراه با دوستان، همکلاسیها و اعضای خانواده در این مراسمها حضور یابند؛ چراکه مشارکت آنان جلوهای از یک حرکت اجتماعی بزرگ و اثرگذار است و میتواند نشاط معنوی و همبستگی را در جامعه افزایش دهد.
امامجمعه کاشان در بخش دیگری از سخنان خود از سخنرانان و مداحان خواست علاوه بر بیان مصائب و آموزههای عاشورایی، با نگاه عبرتآموز به تحولات معاصر نیز بپردازند و مخاطبان را نسبت به ارزشهایی همچون اقامه نماز، تقویت معنویت، رعایت حجاب و عفاف و مسئولیتپذیری اجتماعی توصیه کنند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات فرهنگی انجامشده در حوزه عفاف و حجاب، از تلاشهای صورتگرفته در این عرصه قدردانی کرد و بر ضرورت استمرار برنامههای زیربنایی، تولید محتوای مکتوب و بهرهگیری از آثار پژوهشی در این حوزه تأکید داشت.
حجتالاسلام حسینی در پایان با گرامیداشت سالروز مرتبط با حزب مؤتلفه اسلامی و یاد شهدای این تشکل، به نقش تاریخی نیروهای انقلابی در استمرار فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی پس از دوران مبارزات اشاره کرد و یاد و خاطره شهدای این مجموعه را ارج نهاد.
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