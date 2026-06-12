کرامتی: شهادت فرماندهان انسجام و اقتدار جمهوری اسلامی را تقویت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلپایگان با گرامیداشت ۲۳ خرداد، روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی، اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه سال گذشته با هدف نابودی توان هسته‌ای و تضعیف ساختار جمهوری اسلامی از سوی رژیم صهیونیستی و با حمایت آمریکا آغاز شد، اما با هوشیاری و ایستادگی ملت و نظام اسلامی به شکست دشمن انجامید.

وی با اشاره به تقدیم شهدای فراوان در این جنگ، افزود: جمهوری اسلامی پس از عبور از شرایط اولیه، ابتکار عمل را در دست گرفت و با وارد کردن ضربات سنگین به دشمن، معادلات جنگ را تغییر داد؛ به‌گونه‌ای که آمریکا نیز ناچار به ورود مستقیم به صحنه شد.

خطیب جمعه گلپایگان با بیان اینکه دشمن در محاسبات خود دچار خطا شده بود، تصریح کرد: شهادت فرماندهان و شخصیت‌های برجسته کشور نه‌تنها موجب تضعیف نظام نشد، بلکه انسجام، وحدت و اقتدار جمهوری اسلامی را بیش از گذشته به نمایش گذاشت و دشمن را در دستیابی به اهدافش ناکام گذاشت.

کرامتی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و روند مذاکرات، تأکید کرد: حفظ عزت، اقتدار و منافع ملی باید محور تمامی تصمیمات باشد و مسئولان اجازه ندهند دشمن از فضای مذاکرات برای جبران شکست‌های خود بهره‌برداری کند.

وی خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی با تکیه بر سرمایه عظیم مردمی، وحدت ملی و توانمندی‌های دفاعی و سیاسی خود، در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان مقتدرانه ایستاده و هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ مناسب و قاطع مواجه خواهد شد.