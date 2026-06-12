طرح ارتقای امنیت اجتماعی در ارومیه اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد توحیدی با بیان اینکه طرح تشدید ارتقای امنیت اجتماعی به صورت شبانه روزی و محله محور در ارومیه اجرا می‌شود، افزود: در اجرای این طرح، برخورد با رانندگی خطرناک، حمل هرگونه قمه یا قداره، اراذل و اوباش، هنجارشکنی و مزاحمت برای شهروندان با هدف برقراری امنیت پایدار به صورت ضربتی و مویرگی اجرا می‌شود.

وی در ادامه گفت: با بسیج نیروها و امکانات تخصصی، ظرفیت نیرویی خوبی از شهرستان در رده‌های مختلف و پلیس‌های تخصصی برای تقدیم نظم و امنیت مطلوب به عموم مردم، اجرای ماموریت می‌کنیم.

فرمانده انتظامی ارومیه با اشاره به اینکه بدون مشارکت و همراهی شهروندان برقراری امنیت مطلوب امکان پذیر نیست، ضمن قدردانی از مشارکت مردم در تولید امنیت از آنان خواست هشدارها و توصیه‌های پلیس را جدی بگیرند.