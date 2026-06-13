به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هنوز تکلیف سومین نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ مشخص نشده، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با چالشی تازه در زمینه زمان‌بندی و ابلاغ رسمی تصمیمات مواجه شده‌اند.

بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، پس از بالا گرفتن بحث‌ها درباره نحوه تعیین سهمیه آسیایی، کارگروهی متشکل از اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال تشکیل شد تا راهکار نهایی را بررسی کند.



مطابق جمع‌بندی انجام‌شده اگر کمیته استیناف رأی مربوط به شکایت باشگاه گل‌گهر سیرجان از چادرملو اردکان را تأئید کند، گل‌گهر مستقیماً سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲ را به دست خواهد آورد. اما در صورت رد این شکایت، مسیر تعیین نماینده ایران از طریق مسابقات حذفی ادامه پیدا می‌کند.

سناریویی که AFC فعلا به آن گوش داده است و همین گل گهر را به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا۲ معرفی کرده است اما می تواند این تصمیم فدراسیون و مصوبه هیئت رئیسه تغییر کند.



در سناریوی دوم، قرار است پرسپولیس و چادرملو در تاریخ ۵ تیرماه به مصاف یکدیگر بروند و تیم برنده در تاریخ ۹ تیرماه مقابل گل‌گهر قرار گیرد تا نماینده سوم ایران در رقابت‌های آسیایی مشخص شود.



برای جلوگیری از تأخیر بیشتر، اعضای کارگروه بازه زمانی مشخصی را نیز در نظر گرفته‌اند. به این صورت که اگر کمیته استیناف تا پایان خرداد رأی نهایی را صادر نکند، بازی‌های تعیین‌کننده در روزهای ۵ و ۹ تیر برگزار خواهد شد.



با این حال، نکته قابل توجه این است که سازمان لیگ تاکنون این تصمیمات را به‌صورت رسمی به باشگاه‌های گل‌گهر، چادرملو و پرسپولیس ابلاغ نکرده است در حالی که هرگونه مصوبه هیئت‌رئیسه یا کارگروه مرتبط، برای اجرایی شدن نیازمند ابلاغ رسمی به باشگاه‌هاست.



این موضوع در حالی مطرح می‌شود که سازمان لیگ پیش‌تر در مقطعی دیگر و برای احتمال برگزاری ادامه مسابقات لیگ برتر، با ارسال نامه‌ای به باشگاه‌ها خواستار آغاز تمرینات شده بود اما درباره تعیین سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲ هنوز هیچ نامه رسمی به سه باشگاه درگیر ارسال نشده است.



همچنین طبق رویه معمول، سازمان لیگ باید دست‌کم دو هفته پیش از برگزاری هر مسابقه رسمی، زمان شروع دوباره رقابت‌ها را اعلام کند؛ موضوعی که می‌توانست نشانه‌ای از هماهنگی میان سازمان لیگ و کارگروه فدراسیون برای تعیین نماینده آسیایی ایران باشد.



اکنون این پرسش مطرح است که آیا سازمان لیگ منتظر رأی نهایی کمیته استیناف مانده تا بلافاصله زمان برگزاری رقابت‌های احتمالی را اعلام کند یا تصمیم دیگری در دستور کار قرار دارد. پاسخ این سؤال، سرنوشت سومین سهمیه آسیایی فوتبال ایران را مشخص خواهد کرد.