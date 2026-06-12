تیم ملی در فاز هجومی آسیب پذیر است/شانس صعود به عنوان تیم سوم را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در ادامه روند آمادهسازی خود برای حضور در رقابتهای جام جهانی، تمرینات و برنامههای تدارکاتی خود را با جدیت دنبال میکند. شاگردان امیر قلعهنویی در آخرین دیدار دوستانه پیش از نخستین آزمون جدی خود مقابل نیوزیلند، روز پنجشنبه ۲۱ خرداد در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم زیر ۲۱ سال تیخوانا مکزیک خواهند رفت.
ملیپوشان ایران در روزهای اخیر تمرینات فشردهای را در اردوی آمادهسازی پشت سر گذاشتهاند و تلاش میکنند با رسیدن به هماهنگی بیشتر، با آمادگی کامل وارد مسابقات پیشرو شوند.
علی لطیفی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه موفقیت یک تیم به دو عامل اصلی «بازیکنان و کادر فنی» و همچنین «برنامهریزی» وابسته است، اظهار داشت: در خصوص کیفیت بازیکنان و کادر فنی قصد قضاوت مستقیم ندارم، اما در بخش برنامهریزی باید گفت واقعاً وضعیت مطلوبی نداریم و در این حوزه دچار مشکل جدی هستیم.
شرایط کشور روی تیم ملی تاثیر گذاشت
لطیفی ادامه داد: شرایط اخیر کشور و اتفاقاتی که باعث تعطیلی لیگ و اختلال در روند آمادهسازی شد، تأثیر مستقیم روی تیم ملی گذاشت. بازیکنان داخلی عملاً مسابقه منظم نداشتند و همین موضوع باعث شد در مسیر آمادهسازی، با کمبود جدی بازیهای تدارکاتی روبهرو شویم.
این کارشناس فوتبال با انتقاد از کیفیت دیدارهای دوستانه تیم ملی گفت: بازیهایی که برگزار شده عمدتاً مقابل تیمهای همسطح یا پایینتر بوده و این در حالی است که تیمهای مطرح دنیا با حریفان قدرتمندتری دیدار میکنند. حتی در مقاطعی قرار بود با تیمهایی مانند اسپانیا بازی کنیم اما در نهایت این برنامهها عملی نشد و به دیدارهای سطح پایینتر رسیدیم.
وی افزود: در نتیجه این روند، نقاط ضعف و قوت تیم ملی بهدرستی مشخص نشده و این مسئله بسیار تعیینکننده است. کادر فنی طی سالهای اخیر نیز به ترکیب ثابتی نرسیده و فرصت کافی برای شناخت کامل تیم نداشته است.
لطیفی با اشاره به تغییرات نسلی در فوتبال ایران گفت: در سالهای گذشته بازیکنان جوانی که باید جایگزین نسل قبل میشدند، بهخوبی پرورش پیدا نکردند و همین موضوع باعث شد تیم ملی با یک نسل ناقص مواجه شود که هم در فاز دفاعی و هم در فاز هجومی دچار عدم تعادل است.
تیم ملی در فاز هجومی آسیب پذیر است
وی ادامه داد: در دورههای مختلف، چه زمان کارلوس کیروش و چه پس از آن، یک توازن مناسب بین دفاع و حمله در تیم ملی شکل نگرفته و همین مسئله باعث شده تیم در فاز هجومی آسیبپذیر و در فاز دفاعی گاهی بیش از حد محتاط باشد.
این کارشناس فوتبال درباره دیدار تدارکاتی ایران مقابل تیم زیر ۲۱ سال تیخوانا نیز گفت: این مسابقه به هیچ عنوان در سطح استاندارد بازیهای آمادهسازی تیمهای حاضر در جام جهانی نیست، اما با توجه به شرایط موجود، به نظر میرسد از سر ناچاری و کمبود گزینهها برگزار میشود.
می توانیم به عنوان تیم سوم صعود کنیم
لطیفی در ادامه درباره شانس تیم ملی ایران در رقابتهای پیشرو اظهار داشت: با توجه به ساختار جدید رقابتها و افزایش تعداد تیمها، شانس صعود حتی برای تیمهای سوم گروهها نیز وجود دارد و این موضوع میتواند به سود ایران باشد. در قرعهکشی نیز شرایط نسبتاً مناسبی نصیب تیم ملی شده است.
وی افزود: با این حال مهمترین مشکل تیم ملی، مسائل روانی و حاشیههاست که میتواند روی عملکرد بازیکنان و کادر فنی تأثیر بگذارد. اگر این حواشی کنترل شود، ایران شانس صعود دارد، اما در غیر این صورت کار بسیار دشوار خواهد شد.
لطیفی همچنین بازی نخست را بسیار مهم دانست و گفت: در بازیهای مرحله گروهی باید از دیدارهایی که شانس امتیازگیری بیشتری دارند نهایت استفاده را برد. بهویژه در شرایطی که حریفانی مانند مصر و نیوزیلند در گروه حضور دارند، گرفتن امتیاز از بازی اول میتواند تعیینکننده باشد.
این کارشناس فوتبال در پایان درباره مدعیان قهرمانی جام جهانی نیز گفت: تیمهایی مانند فرانسه، اسپانیا، برزیل، پرتغال و انگلیس از شانس بالایی برخوردارند. در کنار آنها، آرژانتین نیز با وجود لیونل مسی همچنان یکی از مدعیان جدی محسوب میشود. با این حال در فوتبال، جزئیات و اتفاقات میلیمتری میتواند سرنوشت قهرمان را تغییر دهد.
وی در پایان تأکید کرد: هرچه از مرحله گروهی به مراحل بالاتر برسیم، کیفیت مسابقات بهتر خواهد شد، اما در دور گروهی به دلیل افزایش تعداد تیمها، سطح برخی بازیها نسبت به دورههای گذشته پایینتر خواهد بود.
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