پایان اردوی ۱۲ روزه امیدها در ترکیه/ پروژه ناگویا کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی تیم ملی فوتبال امید ایران در آنتالیای ترکیه به پایان رسید؛ اردویی که فراتر از یک برنامه آماده‌سازی معمولی بود و می‌توان آن را نقطه آغاز مسیری دانست که مقصد آن بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و در ادامه رؤیای بزرگ حضور در المپیک ۲۰۲۸ است.

در شرایطی که تعویق رقابت‌های لیگ برتر و فاصله طولانی برخی بازیکنان از فضای مسابقات، نگرانی‌هایی را درباره وضعیت آمادگی ملی‌پوشان ایجاد کرده بود، کادر فنی تیم ملی امید به رهبری حسین عبدی تلاش کرد با برگزاری اردوهای فشرده، این فاصله را به حداقل برساند و بازیکنان را به شرایط مطلوب نزدیک کند.

نخستین گام این پروژه در تهران برداشته شد؛ جایی که تیم ملی امید تمرینات خود را آغاز کرد. پس از آن، ملی‌پوشان راهی آنتالیا شدند تا در یک اردوی ۱۲ روزه و با بهره‌مندی از امکانات حرفه‌ای و پرواز اختصاصی فراهم‌شده از سوی فدراسیون، برنامه‌های آماده‌سازی خود را دنبال کنند.

اردویی که از بسیاری جهات در شأن نام تیم ملی جمهوری اسلامی ایران بود. روزها از طلوع آفتاب آغاز می‌شد و تا ساعات پایانی شب ادامه داشت. تمرین، جلسه، آنالیز، بازبینی برنامه‌های فنی و دوباره تمرین؛ چرخه‌ای تکرارشونده که تنها یک هدف داشت: آماده‌سازی تیمی که قرار است بار دیگر امید را به فوتبال ایران بازگرداند.

در طول این اردو، تصویر مشترک تمام روزها چیزی جز تلاش نبود. قطرات عرقی که بر پیشانی بازیکنان می‌نشست، آفتاب سوزانی که بر چهره مربیان، اعضای کادر اجرایی، پزشکی، تدارکات و رسانه سایه می‌انداخت و اراده‌ای که لحظه‌ای از حرکت بازنمی‌ایستاد.

اما آنچه در قاب هیچ تصویری به طور کامل دیده نمی‌شود، انگیزه‌ای است که در پس این تلاش‌ها جریان دارد؛ عشق به ایران. همان احساسی که بازیکنان و اعضای کادر فنی را وادار می‌کند ساعت‌ها زیر فشار تمرین کار کنند تا شاید روزی لبخند را بر لب میلیون‌ها ایرانی بنشانند.

تیم ملی امید امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت، صبوری و نگاه بلندمدت است. مسیری که پیش روی این نسل قرار دارد، تنها به یک تورنمنت ختم نمی‌شود. هدف ساختن تیمی است که بتواند در بازی‌های آسیایی ناگویا بدرخشد و پس از سال‌ها، رؤیای حضور فوتبال ایران در المپیک را به واقعیت تبدیل کند.

اردوی آنتالیا به پایان رسید، اما مأموریت امیدها تازه آغاز شده است. مأموریتی برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر، برای افتخار، برای پرچم و برای مردمی که همچنان به فرزندان خود در لباس تیم ملی افتخار می‌کنند.