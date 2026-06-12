حمید نارکی در گفتوگو با خبرنگار مهر از وقوع سه فقره آتشسوزی همزمان در نقاط مختلف این شهرستان خبر داد.
وی اظهار کرد: از ظهر امروز سه مورد آتشسوزی در ارتفاعات منطقه حفاظتشده دیل، مزارع و مراتع دهستان بیشتر و همچنین ارتفاعات مشرف به روستاهای اسپر و شامبراکان رخ داده است.
بخشدار مرکزی گچساران افزود: بلافاصله پس از اعلام وقوع حریق، هماهنگیهای لازم برای اعزام نیروهای امدادی و عملیاتی انجام شد و هماکنون نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، امدادی و نیروهای مردمی در حال تلاش برای کنترل و مهار آتش در این مناطق هستند.
وی با اشاره به دشواری عملیات اطفای حریق در ارتفاعات دیل تصریح کرد: پوشش متراکم جنگلی، گرمای شدید هوا، وزش باد و صعبالعبور بودن منطقه، روند مهار آتش را با چالشهای فراوانی مواجه کرده است.
نارکی با بیان اینکه منطقه دیل از ارزشمندترین زیستبومهای طبیعی استان به شمار میرود، گفت: این منطقه از تنوع زیستی بالایی برخوردار است و زیستگاه گونههای مختلف جانوری از جمله کل و بز وحشی، پلنگ ایرانی، گراز، گرگ و روباه محسوب میشود. همچنین بخش قابل توجهی از پوشش گیاهی آن را جنگلهای بلوط، بنه، بادام کوهی و انواع درختچههای جنگلی تشکیل میدهد.
وی تأکید کرد: با وجود شرایط دشوار و گستردگی مناطق درگیر حریق، تلاش شده است با افزایش تعداد نیروهای حاضر در منطقه و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، از گسترش دامنه آتشسوزی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: عملیات مهار و پایش مناطق همچنان ادامه دارد و دستگاههای مسئول با تمام ظرفیت در محلهای حادثه حضور دارند.
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