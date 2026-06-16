آتش به جان ارتفاعات گناوه لری گچساران افتاد؛ تلاش برای مهار آتش

حمید نارکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام وقوع آتش سوزی در منطقه گناوه لری گچساران گفت: حریق از ظهر سه شنبه در کوههای گناوه لری آغاز شده و عملیات مهار آن با حضور نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، بسیج، گروههای مردمی و امدادی همچنان ادامه دارد.
وی افزود: آتش در ارتفاعات مشرف به کوه گوهر و محدوده روستای گناوه شعلهور شده و به دلیل خشک بودن پوشش گیاهی، وزش باد، افزایش دما و صعبالعبور بودن مسیرها، روند اطفای حریق با دشواری همراه است.
بخشدار مرکزی گچساران با اشاره به ارزش بالای پوشش گیاهی منطقه اظهار کرد: این ارتفاعات زیستگاه گونههای ارزشمند جنگلی از جمله بلوط، بن، کلخنگ و بادامکوهی است و تلاش نیروهای عملیاتی بر جلوگیری از گسترش آتش به سایر عرصههای جنگلی و مرتعی متمرکز شده است.
وی تأکید کرد: تمامی ظرفیتهای موجود برای کنترل آتشسوزی به کار گرفته شده و عملیات مهار حریق تا خاموش شدن کامل آتش ادامه خواهد داشت.
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