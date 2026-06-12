به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه جمعه در جلسه بررسی وضعیت پروژه آزادراه قائمشهر - ساری این طرح را یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان خواند و بر تسریع در رفع موانع اجرایی آن تأکید کرد.

وی از اتخاذ یک مدل نوین تأمین مالی برای این آزادراه خبر داد و گفت: در مذاکرات فشرده با بانک ملی، سازمان ملی زمین و مسکن و دیگر نهادهای ذی‌ربط، مقرر شده تا بخشی از منابع مورد نیاز از طریق مشارکت ملی و مولدسازی دارایی‌ها تأمین شود و یک بانک آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده و رایزنی با سازمان ملی زمین و مسکن برای ورود به عنوان شریک پروژه در حال انجام است.

استاندار مازندران کاهش بار مالی دولت، جذب سرمایه‌های جدید و شتاب در روند اجرا را از مزایای این مدل تأمین مالی برشمرد و افزود: با راه‌اندازی چندین کارگاه جدید در مسیر آزادراه و افزایش توان پیمانکاری، عملیات اجرایی هم‌اکنون در چند جبهه به صورت همزمان دنبال می‌شود.

به گفته وی، تمرکز بر بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، هماهنگی حداکثری میان دستگاه‌های اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز از اولویت‌هایی است که در نشست‌های مستقل با پیمانکاران و سرمایه‌گذاران پیگیری شده است.

کارشناسان معتقدند با تداوم این روند، آزادراه ساری-قائمشهر نه تنها ایمنی و روانی ترافیک در محور مرکزی مازندران را بهبود می‌بخشد، بلکه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر و افزایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه خواهد شد.

استاندار مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری تمام نهادهای مرتبط، این پروژه راهبردی در ماه‌های آینده با سرعت بیشتری پیش رفته و یکی از مطالبات مهم مردم استان برآورده شود.