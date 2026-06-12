غربالگری بینایی کودکان در مازندران آغاز شد

رقیه رحمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز طرح کشوری غربالگری بینایی ویژه کودکان سه تا شش سال در سطح استان، بر نقش حیاتی تشخیص بهموقع اختلال تنبلی چشم تأکید کرد.
رحمانی توضیح داد: تنبلی چشم یا آمبلیوپی، شایعترین علت نقص بینایی تکچشمی در کودکان و نوجوانان است و نوعی نارسایی اکتسابی بینایی به شمار میرود که حتی با اصلاح عیوب انکساری نیز به راحتی برطرف نمیشود.
وی هشدار داد: این بیماری با وجود ظاهر سالم چشم، یکی از عوامل اصلی نابینایی در کودکان محسوب میشود و تنها راه مقابله با آن، تشخیص زودهنگام است.
مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه سنین زیر پنج سال زمان طلایی برای پیشگیری و درمان این اختلال است، افزود: برنامه غربالگری بینایی با هدف شناسایی و درمان بهموقع کودکان سه تا شش ساله در تمام پایگاههای دائمی، غیردائمی و حتی مناطق محروم و صعبالعبور استان اجرا میشود وبرای دسترسی به این مناطق، تیمهای سیار با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی اعزام میشوند.
رحمانی در تشریح فرآیند اجرای این طرح گفت: این برنامه با سابقه طولانی در سازمان بهزیستی، از طریق آموزش غربالگران متخصص، همکاری با اپتومتریستها و چشمپزشکان و بهرهگیری از تجهیزاتی مانند ای چارت و دستگاههای پیشرفته غربالگری، تمامی کودکان شهری و روستایی را پوشش میدهد.
وی افزود: این فرآیند در سه سطح تخصصی انجام میشود. در سطح اول، معاینات توسط غربالگر صورت میگیرد. در صورت نیاز به بررسی دقیقتر، کودک به سطح دوم یعنی اپتومتریست یا بیناییسنج ارجاع داده میشود. در نهایت، موارد پیچیده برای درمان قطعی توسط چشمپزشک در سطح سوم معاینه میشوند.
مدیرکل بهزیستی مازندران در پایان از همه والدین استان خواست تا با مراجعه به پایگاههای سنجش بینایی، از این فرصت برای تضمین سلامت بینایی فرزندان خود و پیشگیری از معلولیتهای احتمالی در آینده استفاده کنند.
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