۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

بازگشت حجاج فارس به شیراز از ۱۹ تا ۲۳ خرداد

شیراز- مدیر حج و زیارت فارس از خروج تمامی زائران فارسی از سرزمین منا در سلامت کامل خبر داد و اعلام کرد پروازهای بازگشت حجاج استان از ۱۹ تا ۲۳ خردادماه به مقصد شیراز انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زینلی از خروج زائران استان فارس از سرزمین منا در صحت و سلامت کامل خبر داد و گفت: عصر روز دوازدهم ذی‌الحجه تمامی زائران جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه زائران استان فارس، در صحت و سلامت کامل سرزمین منا را ترک کردند.

وی ادامه داد: زائران پس از خروج از منا، به سمت جمرات حرکت کرده و سپس برای ادامه روند اسکان، راهی مکه مکرمه شده‌اند تا در هتل‌های محل اقامت خود مستقر شوند.

مدیر حج و زیارت استان فارس با اشاره به برنامه‌ ریزی‌ های انجام‌شده برای بازگشت زائران استان فارس اظهار کرد: بر اساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته، پروازهای بازگشت زائران استان فارس از فرودگاه جده به مقصد فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله دستغیب شیراز انجام خواهد شد.

زینلی درباره زمان‌بندی بازگشت نیز گفت: بر پایه برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، احتمالاً نخستین پرواز بازگشت زائران استان فارس در تاریخ ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ و آخرین پرواز در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی و دعای خیر مردم شریف استان فارس و خانواده‌های زائران تأکید کرد: اطلاع‌رسانی تکمیلی درباره جزئیات زمان دقیق پروازها، از طریق روابط عمومی و مجاری رسمی اعلام خواهد شد.

