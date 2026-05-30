بازگشت حجاج فارس به شیراز از ۱۹ تا ۲۳ خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زینلی از خروج زائران استان فارس از سرزمین منا در صحت و سلامت کامل خبر داد و گفت: عصر روز دوازدهم ذی‌الحجه تمامی زائران جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه زائران استان فارس، در صحت و سلامت کامل سرزمین منا را ترک کردند.

وی ادامه داد: زائران پس از خروج از منا، به سمت جمرات حرکت کرده و سپس برای ادامه روند اسکان، راهی مکه مکرمه شده‌اند تا در هتل‌های محل اقامت خود مستقر شوند.

مدیر حج و زیارت استان فارس با اشاره به برنامه‌ ریزی‌ های انجام‌شده برای بازگشت زائران استان فارس اظهار کرد: بر اساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته، پروازهای بازگشت زائران استان فارس از فرودگاه جده به مقصد فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله دستغیب شیراز انجام خواهد شد.

زینلی درباره زمان‌بندی بازگشت نیز گفت: بر پایه برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، احتمالاً نخستین پرواز بازگشت زائران استان فارس در تاریخ ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ و آخرین پرواز در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی و دعای خیر مردم شریف استان فارس و خانواده‌های زائران تأکید کرد: اطلاع‌رسانی تکمیلی درباره جزئیات زمان دقیق پروازها، از طریق روابط عمومی و مجاری رسمی اعلام خواهد شد.