۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

فرودگاه شیراز میزبان عملیات بازگشت زائران حج تمتع ۸ استان جنوب کشور

شیراز- مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس از آغاز عملیات بازگشت زائران حج تمتع هشت استان کشور از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری، فخرالدین کشاورز با اشاره به هماهنگی عملیات بازگشت حجاج تمتع گفت: زائران استان‌های خوزستان، ایلام، کرمان، هرمزگان، بوشهر، یزد، کهگیلویه و بویراحمد و فارس از طریق فرودگاه بین المللی شیراز به کشور بازمی‌گردند.

وی افزود: پروازهای بازگشت از ۱۱ خردادماه از مبدأ جده آغاز شده و تا ۲۳ خردادماه ادامه خواهد داشت و در مجموع ۴ هزار و ۱۴۴ زائر در قالب این عملیات و با پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به کشور بازخواهند گشت.

مدیرکل فرودگاههای فارس افزود: انجام این عملیات مستلزم آمادگی کامل در حوزه‌های پذیرش مسافر، مدیریت بار، خدمات فرودگاهی، پشتیبانی عملیاتی، ایمنی و امنیت و همچنین هماهنگی مؤثر با دستگاه‌های مسئول است.

کشاورز تأکید کرد: فرودگاه شیراز با بهره‌مندی از ظرفیت‌های زیرساختی و تجربه موفق در اجرای پروازهای حج، آمادگی کامل برای انجام این مأموریت را دارد و تلاش خواهد شد فرایند ورود زائران با نظم، سرعت و حفظ کرامت آنان انجام شود.

