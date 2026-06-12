صد و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه مزین به نام هشت شهید است

حجت‌الاسلام‌ مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری صد و چهارمین اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه اظهار کرد: این مراسم امشب (جمعه ۲۲ خرداد ماه) با محوریت گرامیداشت ۸ شهید امنیت برگزار می‌شود.

وی افزود: این اجتماع مردمی با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت و یادآوری جایگاه شهدای امنیت در حفظ آرامش و اقتدار جامعه برگزار خواهد شد و اقشار مختلف مردم در آن حضور خواهند داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: این مراسم به نام شهدای والامقام بابامراد مرادپور، صادق ساجدی، سیاوش خدادادی، عبدالله نظری، حشمت‌الله چهری، رحمت‌الله وفاخواه، محمدحسن زنگنه و فریبرز سهیلی مزین شده است.

حجت‌الاسلام عبدی تصریح کرد: برگزاری این‌گونه اجتماعات مردمی نقش مهمی در تبیین فرهنگ مقاومت و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده دارد و موجب تقویت همبستگی اجتماعی در استان می‌شود.

وی در پایان گفت: انتظار می‌رود این مراسم با حضور پرشور مردم کرمانشاه برگزار شود و بار دیگر وفاداری مردم به آرمان‌های شهدا و امنیت کشور به نمایش گذاشته شود.