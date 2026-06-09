به گزارش خبرگزاری مهر، علیحسین احدیعالی در جلسه هماهنگی بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی در اردبیل، با اعلام این خبر اظهار کرد: با بهرهبرداری از این ۳۸ پروژه، برای ۷۱۱ نفر بهصورت مستقیم و یکهزار و ۱۰۴ نفر بهصورت غیرمستقیم اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد و یکهزار و ۴۲۷ خانوار از مزایای آن بهرهمند میشوند.
وی با اشاره به تنوع این طرحها افزود: از مجموع این طرحها، ۱۲ پروژه در حوزه آب و خاک شامل تکمیل و لایروبی قنوات، احداث استخرهای ذخیره آب، بازسازی راههای بین مزارع و اجرای سامانههای نوین آبیاری در شهرستانهای پارسآباد، نیر، نمین، خلخال و گرمی به بهرهبرداری میرسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به طرحهای حوزه باغبانی اشاره کرد و گفت: نصب چهار دستگاه سامانه ضدتگرگ در مشگینشهر و احداث باغ پسته ۲۰۰ هکتاری در جعفرآباد بیلهسوار از جمله طرحهای شاخص این بخش است. همچنین در حوزه طیور نیز پنج واحد پرورش مرغ گوشتی با هدف افزایش ظرفیت تولید استان افتتاح میشود.
احدیعالی از افتتاح سه طرح در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری با هدف کنترل سیلاب و کاهش رسوب خبر داد و افزود: حجم عملیات اجرایی این پروژهها به یکهزار و ۴۸۰ مترمکعب میرسد که نقش بسزایی در حفاظت از منابع آب و خاک استان ایفا خواهد کرد.
فرمانده قرارگاه امنیت غذایی استان اردبیل با اشاره به بهرهبرداری از سه طرح در حوزه شهرکهای کشاورزی در شهرستانهای پارسآباد و اردبیل خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ۱۲ طرح شیلاتی شامل پرورش ماهیان سردابی، گرمابی، زینتی و خاویاری نیز آماده افتتاح است که برای ۸۸ نفر مجموعاً اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.
وی در پایان از افتتاح یک پروژه آبرسانی به قشلاقات شهرستان مشگینشهر در حوزه امور عشایری خبر داد و افزود: با بهرهبرداری از این طرح، ۱۲۸ خانوار عشایری از خدمات پایدار تأمین آب بهرهمند میشوند.
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