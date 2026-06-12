به گزارش خبرگزاری مهر، «حسن الحاج حسن» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در گفت‌وگو با الجزیره گفت: آنچه به‌طور روشن از سوی ایران به ما اطلاع داده شده، این است که لبنان نیز مشمول توافق آتش‌بس است.

وی افزود: مقام‌های ایرانی به ما اطلاع دادند که اسرائیل بر اساس توافق، از اراضی لبنان عقب‌نشینی خواهد کرد.

الحاج حسن تأکید کرد: به هیچ وجه بازگشت به وضعیت پیش از دوم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴)را نمی‌پذیریم و اسرائیل هیچ حقی برای باقی ماندن در سرزمین‌های ما ندارد.

وی همچنین گفت: اسرائیل و آمریکا پیش از هر طرف دیگری باید به تعهدات خود پایبند باشند، زیرا این دو طرف هستند که توافق‌ها را نقض می‌کنند.

نماینده حزب‌الله در پایان اظهار کرد: حزب‌الله نمی‌تواند تعهدی ارائه کند، مگر آنکه دشمن نیز به تعهدات خود پایبند باشد.