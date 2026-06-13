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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۰

مسئول آمریکایی: توافق ایران و آمریکا شامل لبنان نیز می‌شود

مسئول آمریکایی: توافق ایران و آمریکا شامل لبنان نیز می‌شود

یک مسئول آمریکایی بلند پایه اعلام کرد که لبنان نیز در توافق میان تهران و واشنگتن گنجانده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مسئول آمریکایی بلند پایه گزارش داد، پیش نویس توافق میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ در منطقه شامل لبنان نیز خواهد شد.

وی در جریان گفتگوی تلفنی با خبرنگاران اضافه کرد، این توافق شامل لبنان، ایران، رژیم صهیونیستی و کشورهای حوزه خلیج فارس می شود.

پیشتر شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در سخنانی مطرح کرد: یک متن مورد توافق میان ایران و آمریکا حاصل شده است.

او گفت: پاکستان اکنون با ۲ طرف برای نهایی کردن مراحل بعدی همکاری می‌کند؛ صلح هیچ‌گاه به این اندازه نزدیک نبوده است.

این سخنان درحالی است که آمریکایی ها مدام اظهارات متناقض و مبهمی را در خصوص توافق با ایران مطرح می کنند.

کد مطلب 6858360

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