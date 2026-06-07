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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۳

دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا با وزیر امور خارجه

دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا با وزیر امور خارجه

علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

سفیر کشورمان در کاراکاس، در دیدار با سید عباس عراقچی، گزارشی فشرده از آخرین تحولات ونزوئلا، وضعیت اتباع ایرانی و روند همکاری‌های دوجانبه ارائه کرد.

وزیر خارجه کشورمان نیز در این دیدار، با اشاره به پیشینه روابط راهبردی تهران–کاراکاس، بر ضرورت تداوم و تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه های مختلف مورد علاقه طرفین تأکید کرد.

کد مطلب 6852350

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