خبرنگار صهیونیست: نتانیاهو غافلگیر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، باراک راوید خبرنگار شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مسئول آمریکایی مدعی شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم تاکید کرده که توافق با ایران بسیار خوب بوده و زمان پایان دادن به جنگ فرا رسیده است.

راوید اضافه کرد، نتانیاهو پیشتر در جریان موضع گیری ترامپ در خصوص توافق با ایران قرار نگرفته بود و در این خصوص غافلگیر شد. او خود را در شرایط سختی می بیند.

یک مسئول آمریکایی نیز گفت، نتانیاهو در جریان گفتگوهای تلفنی با ترامپ زیاد موضع گیری نمی کند و می داند که توافق در آستانه دستیابی است و او نمی تواند مانع این روند شود.

پیشتر آکسیوس به نقل از منابع و مقام‌های آمریکایی گزارش داد که در واشنگتن این نگرانی وجود دارد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی حتی در صورت نهایی شدن توافق نیز نقش برهم‌زننده ایفا کند. این در حالی است که مواضع و سیاست های واشنگتن و تل آویو در خصوص مسائل مختلف به ویژه اقدامات خصمانه علیه ایران کاملا هماهنگ است.