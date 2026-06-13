  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

راه های انتقال «هانتاویروس» را بشناسیم

راه های انتقال «هانتاویروس» را بشناسیم

یک متخصص عفونی، در معرفی «هانتاویروس»، مهم ترین راه های انتقال این ویروس را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره سوری، با تأکید بر اینکه هانتاویروس، ویروس جدیدی نیست، گفت: این بیماری سال‌ها است که در بسیاری از نقاط جهان شناخته شده و در برخی مناطق به‌ صورت بومی نیز وجود داشته است، اما در مواقعی که مواردی از ابتلا یا شیوع در یک منطقه یا محیط خاص گزارش می‌شود، توجه افکار عمومی و رسانه‌ها دوباره به این ویروس جلب می‌شود.

وی افزود: همین مسئله ضرورت شناخت عمومی دقیق‌تر نسبت به ماهیت بیماری، راه‌های انتقال و اصول پیشگیری را دوچندان می‌کند.

سوری با عنوان این مطلب که هانتاویروس عمدتاً از طریق جوندگان به‌ ویژه موش‌ها به انسان منتقل می‌شود، گفت: یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال، تماس غیرمستقیم با ادرار موش آلوده است.

این متخصص عفونی ادامه داد: زمانی که ادرار جوندگان در محیط باقی می‌ماند و خشک می‌شود، ممکن است در اثر آب و جارو، بلند شدن گرد و خاک یا حتی وزش باد، ذرات آلوده در هوا پراکنده شوند و فرد از طریق استنشاق در معرض ویروس قرار گیرد. به همین دلیل، محیط‌های آلوده و پُرگرد و غبار از جمله مهم‌ترین عوامل خطر در انتقال این بیماری به شمار می‌آیند.

کد مطلب 6858378
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها