آیت الله رجبی: پایداری ملت ایران محاسبات دشمنان را با شکست مواجه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمود رجبی شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد دشمن در ارزیابی ظرفیت‌های ملت ایران دچار اشتباه محاسباتی شده بود و واقعیت‌های موجود را به درستی درک نکرده بود.



وی گفت: دشمن تصور می‌کرد با ملتی مشابه برخی جوامع دیگر مواجه است و می‌تواند با اعمال فشار و تهدید به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند، اما در عمل با مردمی روبه‌رو شد که در برابر زورگویی و ظلم سر تسلیم فرود نمی‌آورند.



عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: ملت ایران از باورهای عمیق دینی و اعتقادی برخوردار است و همین پشتوانه فکری و معنوی موجب شده است که نه تنها در برابر فشارها ایستادگی کند، بلکه حمایت از مظلومان را نیز وظیفه خود بداند.



وی ادامه داد: این واقعیت یکی از مهم‌ترین عواملی بود که سبب شد برآوردهای دشمن از شرایط داخلی کشور و میزان پایداری مردم با واقعیت‌های میدانی فاصله داشته باشد.



دشمن در برهم زدن انسجام ملی ناکام ماند



رجبی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی دشمن ایجاد شکاف در جامعه و تضعیف همبستگی ملی بود اظهار کرد: طرف مقابل تلاش کرد با اقدامات مختلف انسجام ملت ایران را تحت تأثیر قرار دهد اما در این مسیر نیز توفیقی به دست نیاورد.



وی گفت: برخلاف انتظار دشمن، حضور مردم و همراهی آنان با نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه نشانه‌های همبستگی و وحدت ملی بیش از گذشته آشکار شد.



عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: دشمن گمان می‌کرد با فشارهای خود می‌تواند اراده ملت ایران را متزلزل کند، اما نتیجه‌ای کاملاً متفاوت رقم خورد و مردم با صلابت بیشتری در صحنه حضور یافتند.



وی خاطرنشان کرد: این حضور و پایداری نشان داد سرمایه اصلی کشور، اعتماد و همراهی مردم است و همین مسئله بسیاری از نقشه‌های طراحی‌شده علیه جمهوری اسلامی را خنثی کرد.



پاسخ ایران محاسبات طرف مقابل را تغییر داد



رجبی با اشاره به واکنش جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات خصمانه دشمن بیان کرد: هنگامی که طرف مقابل دست به تعرض و حمله زد با پاسخی قاطع‌تر و سخت‌تر مواجه شد و همین مسئله موجب شد در محاسبات خود تجدیدنظر کند.



وی گفت: دشمن انتظار نداشت با چنین سطحی از آمادگی و قدرت پاسخ‌گویی روبه‌رو شود و همین امر موجب شد بخشی از برنامه‌ها و اهداف خود را از دسترس خارج ببیند.



عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مجموعه رخدادهای اخیر نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع و امنیت خود با اقتدار عمل می‌کند و اجازه نخواهد داد طرف مقابل به اهداف مورد نظرش دست پیدا کند.



وی افزود: ناکامی در تحقق اهداف از یک سو و مشاهده استقامت ملت ایران از سوی دیگر، دشمن را در شرایط دشواری قرار داده است.



تلاش‌های اخیر دشمن نشانه استیصال است



رجبی تصریح کرد: آنچه امروز از سوی دشمن مشاهده می‌شود بیشتر ناشی از احساس شکست و نگرانی نسبت به آینده است و اقداماتی که انجام می‌دهد در حقیقت تلاشی برای جبران ناکامی‌های گذشته به شمار می‌رود.



وی گفت: هنگامی که طرف مقابل دریافت به اهداف خود دست پیدا نکرده و توان برهم زدن وحدت ملی را ندارد به رفتارهایی روی آورد که بیش از هر چیز نشانه استیصال و سردرگمی است.



عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: مجموعه تحرکات و اقدامات اخیر دشمن را باید در چارچوب تلاش برای حفظ موقعیت خود و جلوگیری از شکست‌های بیشتر ارزیابی کرد.



وی تأکید کرد: ملت ایران در این مقطع نیز همانند گذشته با اتکا به باورهای دینی و روحیه مقاومت در برابر فشارها ایستادگی کرده و اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود دست یابد.