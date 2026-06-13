رئیس دانشگاه علمو صنعت گفت: استاد نمونه کسی است که ضمن داشتن نگاه نقادانه، در مسیر حل مسائل صنعت و جامعه گام بردارد.
به گزارش خبرنگار مهر، سیوسومین آیین نکوداشت اعضای هیئت علمی نمونه کشوری با حضور وزیر علوم، معاونان و رؤسای دانشگاهها در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد
محمود مهرداد شکریه، رئیس دانشگاه علم و صنعت، در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد شهدای مقاومت، میزبانی از اساتید ممتاز کشور را افتخاری برای این دانشگاه دانست و اظهار کرد: عنوان «استاد نمونه» یک تعبیر کلیشهای نیست؛ بلکه بیانگر عملکردی جامع در حوزههای پژوهشی، تفکر انتقادی و آزادی آکادمیک است.
وی با تأکید بر اینکه دانشگاه باید بهعنوان اتاق فکر جامعه عمل کند، افزود: استاد نمونه کسی است که ضمن داشتن نگاه نقادانه، در مسیر حل مسائل صنعت و جامعه گام بردارد. ارزیابی عادلانه و شفاف، بهروزرسانی مداوم دانش حرفهای و تعهد به تفکر نقادانه از ویژگیهای کلیدی یک استاد تراز است.
رئیس دانشگاه علم و صنعت در تبیین شاخصهای استاد نمونه از منظر فرهنگ دینی گفت: استادی که در تراز علم و ایمان قرار دارد، باید دارای «اخلاص در نیت و عمل» و «علم نافع همراه با عمل» باشد. در واقع، استاد نمونه کسی است که علاوه بر تخصص علمی، اخلاقمدار باشد، رفتاری پدرانه با دانشجویان داشته و در کنار ایجاد تحول فکری و علمی در آنان، دغدغهمندِ معنویت و حامی مظلومان جهان باشد.
شکریه در پایان با تجلیل از اساتید ایثارگر که در سختترین شرایط برای اعتلای کشور ایستادگی کردند، خاطرنشان کرد: جوایز مادی در برابر زحمات و ایثار این اساتید ناچیز است و آنچه ماندگار خواهد بود، کسب رضایت الهی است. این اساتید نمونه، تابلوی راهنمایی برای نسل جوان دانشجو و الگویی برای حرکت در مسیر پیشرفت کشور هستند.
نظر شما