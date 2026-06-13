به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم، اعلام کرد:



به اطلاع مشترکین شهر بوشهر می‌رساند، به منظور انجام عملیات فنی شامل اصلاح و بهسازی خطوط اصلی انتقال آب و همچنین تعمیرات اضطراری بخش برق تأسیسات آب‌شیرین‌کن، جریان آب در سطح شهر بوشهر در روز سه‌شنبه مورخ ۲۶ خردادماه به مدت حداقل ۱۲ ساعت با قطعی یا افت فشار همراه خواهد بود.



این عملیات با هدف افزایش پایداری شبکه توزیع آب، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و آمادگی برای عبور از پیک مصرف فصل تابستان انجام می‌شود و نقش مهمی در جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در روزهای گرم پیش رو خواهد داشت.



از تمامی شهروندان و مشترکین گرامی درخواست می‌شود پیش از زمان آغاز عملیات، نسبت به ذخیره‌سازی آب مورد نیاز مصرف ضروری اقدام کرده و در طول مدت اجرای تعمیرات، نهایت همکاری را در زمینه مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در استفاده از آب داشته باشند.



بدیهی است پس از اتمام عملیات اجرایی و پایداری شبکه، جریان آب به تدریج در تمامی مناطق شهر به حالت عادی بازخواهد گشت.