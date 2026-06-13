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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

لیبرمن: توافق آمریکا با ایران پیروزی تمام عیار برای تهران است

لیبرمن: توافق آمریکا با ایران پیروزی تمام عیار برای تهران است

سیاستمدار صهیونیست توافق آمریکا با ایران را به مثابه یک پیروزی تمام عیار برای تهران توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آویگدور لیبرمن رئیس حزب صهیونیستی اسرائیل بیتنا گفت، توافق آمریکا با ایران یک پیروزی مطلق برای نظام حاکم بر ایران به شمار می رود.

وی اضافه کرد، این توافق برای رژیم صهیونیستی یک فاجعه است.

پیشتر باراک راوید خبرنگار شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مسئول آمریکایی مدعی شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم تاکید کرده که توافق با ایران بسیار خوب بوده و زمان پایان دادن به جنگ فرا رسیده است.

راوید اضافه کرد، نتانیاهو پیشتر در جریان موضع گیری ترامپ در خصوص توافق با ایران قرار نگرفته بود و در این خصوص غافلگیر شد. او خود را در شرایط سختی می بیند.

این در حالی است که مواضع و سیاست های واشنگتن و تل آویو در خصوص مسائل مختلف به ویژه اقدامات خصمانه علیه ایران کاملا هماهنگ است.

کد مطلب 6858564

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