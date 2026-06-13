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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

حواشی جام جهانی فوتبال با «جیمی جام» ابوطالب حسینی

حواشی جام جهانی فوتبال با «جیمی جام» ابوطالب حسینی

همزمان با آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، برنامه «جیمی جام» به میزبانی ابوطالب حسینی هر شب ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، همزمان با آغاز رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ از شامگاه پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ برنامه «جیمی جام» هر شب در شبکه نمایش خانگی پخش می‌شود.

این برنامه به مدت ۴۰ شب حواشی داغ فوتبال را با موضوع جام جهانی پوشش خواهد داد.

عوامل برنامه «جیمی جام» عبارتند از تهیه کننده: مسعود باقری، کارگردان و مجری: ابوطالب حسینی، سرپرست نویسندگان: مصطفی مصطفی زاده، طراح صحنه: محسن نصراللهی، مدیر صدابرداری: فرهاد امامی، سرپرست تدوین: احسان فانیان.

همچنین فیلم‌ نت در کنار پخش اختصاصی این برنامه فوتبالی، برای پاسخ به نیاز علاقه‌مندان به فوتبال، تمامی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را به صورت زنده و با کیفیت بالا پخش خواهد کرد. این پلتفرم قصد دارد با پوشش کامل این رویداد بزرگ، تجربه‌ای متفاوت از تماشای مسابقات را برای مخاطبان خود در سراسر ایران فراهم کند.

کد مطلب 6858549
عطیه موذن

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