به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ۴۸ تیم از شامگاه پنج شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ و با انجام بازی تیم های ملی فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران آغاز می شود و این رقابت ها حدود یک ماه ادامه خواهد داشت.

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) جزئیات مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال در سه کشور میزبان این رقابت‌ها یعنی ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا را اعلام کرد.

فیفا تأکید کرد که جشن‌ها و مراسم همراه با بازی‌های افتتاحیه شامل برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری خواهد بود که هویت کشورهای میزبان را به نمایش می‌گذارد.

بر اساس اعلام فیفا، مکزیکوسیتی پایتخت مکزیک، میزبان نخستین مراسم افتتاحیه خواهد بود. این مراسم شامل اجراهای هنری و فرهنگی و همچنین برنامه‌های تعاملی برای استقبال از هواداران خواهد بود و در چارچوب آغاز رسمی رقابت‌ها برگزار می‌شود.

در کانادا نیز شهر تورنتو میزبان مراسم پیش از بازی تیم ملی کانادا خواهد بود که شامل برنامه‌های خوشامدگویی و اجراهای فرهنگی و هنری ویژه برای هواداران حاضر در رویداد است.

در ایالات متحده آمریکا نیز شهر لس‌آنجلس میزبان مراسم ویژه‌ای پیش از بازی افتتاحیه تیم ملی آمریکا خواهد بود که شامل برنامه‌های سرگرمی و رویدادهای مختلف برای هواداران است.

فیفا اعلام کرده است که این مراسم‌ها بازتاب‌دهنده تنوع فرهنگی کشورهای میزبان و روح اتحاد در جام جهانی هستند. همچنین تأکید شده است که هواداران بخش مهمی از این برنامه‌ها خواهند بود که پیش از آغاز بازی‌های افتتاحیه برگزار می‌شود؛ در چارچوب بزرگ‌ترین دوره تاریخ جام جهانی.

در متن خبر فیفا آمده است: توجه جهان به شهر مکزیکوسیتی جلب شده است؛ شهری که خود را برای میزبانی مراسم افتتاحیه رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند. رویدادی استثنایی که ترکیبی از فوتبال، موسیقی و فرهنگ خواهد بود و آغاز رسمی بزرگ‌ترین دوره تاریخ جام جهانی با حضور ۴۸ تیم محسوب می‌شود.

کمیته برگزاری اعلام کرده است که گروهی از ستارگان جهانی در مراسم افتتاحیه که در ورزشگاه مکزیکوسیتی برگزار می‌شود حضور خواهند داشت؛ این مراسم ۹۰ دقیقه پیش از آغاز بازی افتتاحیه میان مکزیک و آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد و با حضور گسترده هواداران و توجه جهانی همراه است.

در این مراسم، خواننده مشهور مکزیکی آلساندرو فرناندز سرود ملی مکزیک را اجرا خواهد کرد و در مقابل، خواننده اهل آفریقای جنوبی تایلا سرود ملی کشورش را خواهد خواند؛ لحظه‌ای نمادین که ملت‌ها را از طریق فوتبال به هم پیوند می‌دهد.

در بخش هنری نیز، اجرای ویژه‌ای با حضور ستارگان موسیقی لاتین، جی بالوین و رایان کاسترو برگزار خواهد شد؛ پس از موفقیت همکاری‌های اخیر این دو هنرمند، آن‌ها یکی از مهم‌ترین بخش‌های شب افتتاحیه را اجرا خواهند کرد.

علاوه بر این، آلبوم رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز با اجراهای هنری ستارگانی چون شکیرا، بلیندا، بورنا بوی، دنی اوشن، و همچنین گروه‌هایی مانند مانا، لوس آنجلس آزولز و لیلا داونز معرفی خواهد شد.

مراسم افتتاحیه از ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت محلی آغاز می‌شود و درهای ورزشگاه چهار ساعت پیش از شروع بازی باز خواهد شد. برنامه‌ای کامل از سرگرمی، فعالیت‌های تعاملی و جوایز برای هواداران نیز در نظر گرفته شده است.

مکزیک افتخار میزبانی افتتاح این دوره تاریخی را بر عهده دارد؛ دوره‌ای که برای نخستین بار در سه کشور برگزار می‌شود و مجموعه‌ای از جشن‌های افتتاحیه را در سراسر آمریکای شمالی آغاز خواهد کرد.

انتظار می‌رود این مراسم ترکیبی از هیجان فوتبال و خلاقیت هنری باشد؛ آغاز سفری که تا ۱۹ ژوئیه ادامه خواهد داشت و جهان را در جشن بزرگ فوتبال و فرهنگ‌های مختلف گرد هم می‌آورد.

هم‌زمان، جشن‌های جام جهانی به‌طور رسمی از امشب با مجموعه‌ای از کنسرت‌های ویژه و در قالب رویداد شمارش معکوس جام جهانی آغاز می‌شود؛ این برنامه‌ها با همکاری جوایز گِرَمی و به‌صورت هم‌زمان در سه شهر بزرگ تورنتو، مکزیکوسیتی و لس‌آنجلس برگزار خواهند شد.

این مجموعه برنامه‌های هنری، افتتاحیه‌ای غیرمعمول برای جام جهانی محسوب می‌شود که فوتبال، موسیقی و فرهنگ را در قالب تجربه‌ای بی‌سابقه ترکیب می‌کند؛ با حضور برخی از بزرگ‌ترین ستارگان موسیقی جهان.

در تورنتو، اعضای گروه The Beaches همراه با هنرمندانی مانند برایان آدامز و نورا فتحی روی صحنه خواهند رفت. همچنین همکاری‌هایی میان آشی و ویکلف جین نیز در این شب برگزار می‌شود.

در مکزیکوسیتی، آندریا بوچلی به عنوان چهره اصلی برنامه حضور دارد و در کنار او گروه لوس آنجلس آزولز و بلیندا اجرا خواهند داشت.

در لس‌آنجلس نیز آوا مکس و بیا در کنار هنرمندان دیگری مانند دیپلو، مایور لیزر و داویدو اجرا خواهند کرد.

این مجموعه برنامه‌ها که با همکاری گِرَمی برگزار می‌شود، با حضور هنرمندانی از آلبوم رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ و دیگر ستارگان بین‌المللی همراه است تا تجربه‌ای متفاوت پیش از آغاز رقابت‌ها ایجاد کند.

این مراسم‌ها به‌صورت زنده از طریق پلتفرم‌های دیجیتال فیفا پخش خواهد شد و محتوای پشت‌صحنه نیز در اختیار مخاطبان جهانی قرار می‌گیرد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل