به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی سه کشور کانادا، مکزیک و آمریکا برگزار خواهد شد و فیفا در این دوره از مسابقات برنامه های ویژه ای را برای درآمدزایی کشورهای میزبان تدارک دیده است.
خبرگزاری رویترز در این رابطه نوشت: بر اساس گزارش تحلیلگران، جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ قرار است میلیاردها دلار به اقتصاد کشورهای میزبان تزریق کند؛ رشدی که از افزایش گسترده مصرف ناشی میشود و بخشهای مختلفی از گردشگری تا خردهفروشی و پوشاک ورزشی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این رقابت بزرگ که از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ جولای (۲۱ خرداد تا ۲۸ تیر) برگزار میشود و بهعنوان بزرگترین رویداد تاریخ فوتبال شناخته خواهد شد، میتواند در شرایطی که تقاضای جهانی همچنان شکننده است، به افزایش هزینهکرد مصرفکنندگان کمک کند.
بر اساس تحلیل اثرات اجتماعی فیفا که با همکاری سازمان تجارت جهانی (WTO) انجام شده، نخستین جام جهانی سهکشوری (آمریکا، کانادا و مکزیک) میتواند حدود ۴۱ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی جهانی اضافه کند.
در ادامه، نگاهی به بخشها و سهامی که انتظار میرود از این رویداد چهارساله بیشترین سود را ببرند آمده است:
هتلها و گردشگری
برآورد شرکت B. Riley نشان میدهد حدود ۱۳.۱ میلیون بازدیدکننده (شامل تماشاگران بلیتدار و بدون بلیت) برای این تورنمنت سفر خواهند کرد که در مجموع ۲۱.۳ میلیون شب اقامت هتلی ایجاد میکند.
تحلیلگران میگویند شرکتهای هتلی آمریکا مانند Marriott International، Hilton Worldwide و Hyatt Hotels و همچنین پلتفرمهای رزرو و سفر مانند Airbnb، Booking Holdings و Expedia Group از این رویداد سود خواهند برد.
خطوط هوایی
گلدمن ساکس (شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی) معتقد است جام جهانی میتواند برای خطوط هوایی آمریکا «اثر مثبت خالص» داشته باشد.
با این حال افزایش قیمت سوخت جت به دلیل تنشها و جنگ با ایران باعث شده برخی شرکتهای هواپیمایی مجبور به افزایش قیمت بلیت شوند.
خردهفروشی و پوشاک ورزشی
افزایش تقاضای محصولات هواداری میتواند فروش شرکتهایی مانند Dick's Sporting Goods و Academy Sports + Outdoors را بالا ببرد.
همچنین برندهای ورزشی مانند Adidas، Puma و Nike از افزایش دیدهشدن برند و تبلیغات جهانی سود خواهند برد.
غذا، رستوران و سفارش آنلاین
فروشگاهها و زنجیرههای بزرگ مانند Walmart، Target و Kroger احتمالاً از افزایش هزینهکرد خانوارها بهرهمند میشوند.
در بخش رستوران نیز برندهایی مثل McDonald's، Domino's Pizza، Chipotle Mexican Grill و Wingstop رشد تقاضا خواهند داشت.
رسانه و تبلیغات
تحلیلگران میگویند این دوره جام جهانی میتواند بالاترین درآمد تبلیغاتی تاریخ این رقابتها در آمریکا را ایجاد کند.
شبکه Fox Corporation حقوق پخش انگلیسی را در اختیار دارد و شرکت Comcast نیز از طریق شبکه Telemundo پخش اسپانیایی را بر عهده دارد.
همچنین شرکتهایی مانند Alphabet (یوتیوب) و Meta Platforms (اینستاگرام) نیز از افزایش فعالیت کاربران سود خواهند برد.
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