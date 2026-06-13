به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رستگاری اظهار کرد: در سایه بارش‌های مناسب صورت گرفته، حجم آب ورودی به دشت‌های استان در سال آبی جاری لغایت ۱۹ خردادماه به ۴۶۳۰ میلیون مترمکعب رسید که نسبت به سال آبی گذشته افزایش ۲۰۰ درصدی و نسبت به میانگین بلندمدت ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سال آبی گذشته سال بسیار کم‌بارش و خشکی بود، تراز آب آبخوان‌ها در اردیبهشت نسبت به مشابه سال گذشته، علیرغم ورودی‌های خوب و مناسب، ۲۶ سانتی‌متر کاهش نشان می‌دهد.

رستگاری تصریح کرد: در طول سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تنها در مهرماه تراز سطح آبخوان‌ها افت داشته‌اند و از آبان‌ماه روند افزایش تراز سطح آبخوان‌ها تا اردیبهشت ادامه داشته است.

وی در خصوص میزان متوسط بارش استان نیز گفت: از ابتدای سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵(مهر لغایت ۱۹ خردادماه) بارش‌ها به ۴۳۱.۸ میلی‌متر رسید که نسبت به سال آبی گذشته ۵۵ درصد افزایش و نسبت به متوسط بلندمدت مشابه ۲۹.۴ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: متوسط دمای هوای استان در ۶ ماهه سال آبی جاری(مهر لغایت اسفندماه) ۵.۹ درجه سانتی‌گراد در ایستگاه‌های هواشناسی به ثبت رسید که نسبت به سال آبی گذشته ۱۸ درصد افزایش و نسبت به متوسط بلندمدت مشابه ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی در ادامه افزود: علی‌رغم بارش‌های خوب و مناسب در سال آبی جاری، تغییر نوع بارش‌ها از برف به باران با افزایش دما رابطه مستقیم داشته است.

رستگاری اظهار کرد: با توجه به بارش‌ها و وضعیت خوب سدهای مخزنی، انتظار می‌رود استان از نظر آبی در فصل بهره‌برداری پیش‌رو با مشکلی مواجه نشود.