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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

توقیف پژو پارس با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه اصفهان-نطنز

توقیف پژو پارس با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه اصفهان-نطنز

اصفهان-رئیس پلیس راه استان اصفهان از توقیف یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس که با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه اصفهان به نطنز تردد می‌کرد، خبر داد.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اجرای طرح‌های نظارتی و کنترلی تیم‌های گشت پلیس راه شاهین‌شهر - کاشان، یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس که با سرعتی بسیار بالا و خارج از حد مجاز در حال تردد در آزادراه اصفهان به نطنز بود، شناسایی و متوقف شد.

وی افزود: سرعت ثبت‌شده برای این خودرو ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت بود که این میزان سرعت، تخلفی حادثه‌ساز و خطری جدی برای ایمنی تمامی کاربران جاده محسوب می‌شود. این خودرو بلافاصله به دلیل تخلف سرعت غیرمجاز توقیف و برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ میرزایی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه‌ساز می‌شوند، از تمامی رانندگان درخواست کرد با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی و پایبندی به سرعت مطمئنه، در حفظ جان و ایمنی خود و دیگر هموطنان در جاده‌ها کوشا باشند.

وی همچنین یادآور شد که تخطی از سرعت مجاز، یکی از عوامل اصلی وقوع تصادفات مرگبار در جاده‌ها به شمار می‌رود.

کد مطلب 6858610

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