به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی پیش از ظهر شنبه در آیین تجلیل از مدالآوران، داوران و قهرمانان ورزشی استان کردستان با یاد شهدای جنگ رمضان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهدای ورزشکار استان، اظهار کرد: ورزش باید به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود و تحقق این هدف نیازمند همافزایی همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی است.
وی با تأکید بر اهمیت نقش جوانان در توسعه ورزش استان افزود: جوانان کردستانی از استعدادهای ارزشمندی برخوردارند و در صورت فراهم شدن زیرساختهای لازم، میتوانند افتخارات بیشتری برای استان و کشور رقم بزنند.
سرانه ورزشی کردستان پایینتر از میانگین کشوری است
استاندار کردستان با اشاره به پایین بودن سرانه ورزشی استان نسبت به میانگین کشور گفت: این موضوع نیازمند توجه ویژه و تخصیص اعتبارات جهشی است و در گام نخست باید پروژههای نیمهتمام به سرانجام برسند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۸ پروژه نیمهتمام ورزشی در استان وجود دارد، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این پروژهها در سالهای گذشته متوقف یا غیرفعال بوده که با پیگیریهای انجام شده، روند فعالسازی و تکمیل آنها آغاز خواهد شد.
استاندار کردستان در ادامه به نمونهای از پیگیریهای انجامشده برای تکمیل پروژههای ورزشی اشاره کرد و گفت: برخی پروژههای مهم ورزشی که سالها بلاتکلیف مانده بود، با تخصیص اعتبارات استانی و ملی و رفع موانع حقوقی، به مرحله بهرهبرداری رسیده یا در آستانه تکمیل قرار گرفتهاند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از قهرمانان ورزشی خاطرنشان کرد: حمایت از ورزشکاران نباید تنها تا زمان کسب عنوان قهرمانی باشد، بلکه باید موضوعاتی همچون اشتغال، معیشت و آینده شغلی آنان بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
بخشی از قوانین حمایتی از قهرمانان ورزشی نیازمند بازنگری در سطح ملی است
استاندار کردستان افزود: بخشی از قوانین حمایتی از قهرمانان ورزشی نیازمند بازنگری در سطح ملی است، اما تا زمان اصلاح این قوانین باید از ظرفیتهای موجود برای حمایت حداکثری از ورزشکاران استفاده شود.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی در توسعه ورزش استان گفت: شهرداریها، صنایع و مجموعههای اقتصادی باید با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی و سایر ابزارهای قانونی، نقش فعالتری در حمایت از ورزش ایفا کنند.
استاندار کردستان در پایان با قدردانی از تلاش ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان استان اظهار کرد: موفقیتهای امروز حاصل سالها تلاش، تجربه و زحمات پیشکسوتان و مربیان است و همه ما وظیفه داریم در مسیر حمایت از این جامعه ارزشمند گام برداریم.
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