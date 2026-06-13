مقاله و نوآوری جایگزین آزمون جامع دکتری/ رفع مشکل استخدام نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر, حسین سیمایی صراف امروز در حاشیه سی‌وسومین آیین نکوداشت اعضای هیات علمی نمونه کشوری در دانشگاه علم و صنعت ایران در پاسخ به پرسشی درباره ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های همه دانشگاه‌ها ارتباط با جامعه و صنعت است. همچنین دانشگاه‌ها باید نسبت به مسائل ملی، منطقه‌ای و نیازهای جامعه مسئولیت‌پذیر باشند و در قبال سرنوشت کشور بی‌تفاوت نمانند.

وی افزود: ماموریت همه استادان، بدون استثنا، در دوره پساجنگ ایجاد امید، نشاط، اعتماد و همبستگی برای ساختن ایرانی بهتر از گذشته است. این همان ماموریتی است که رئیس‌جمهور برای دانشگاه‌ها ترسیم کرده و انتظار می‌رود استادان و دانشگاهیان در این رسالت مهم و خطیر نقش‌آفرینی کنند.

بررسی اجرای آزمایشی دوره سه‌ساله کارشناسی

وزیر علوم درباره طرح سه‌ساله شدن دوره کارشناسی نیز گفت: این موضوع همچنان در دست بررسی و کارشناسی است. روش‌های مختلفی برای ارتقای کیفیت آموزش عالی مطالعه شده و در حال بررسی سازوکارهای اجرایی آن هستیم.

سیمایی اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم این طرح را به صورت آزمایشی در چند دانشگاه اجرا کنیم تا نتایج آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

مقاله و نوآوری جایگزین آزمون جامع می‌شود

وی درباره احتمال حذف آزمون جامع در دوره‌های تحصیلات تکمیلی گفت: وزارت علوم برنامه تحولی برای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دست تدوین دارد.

وزیر علوم افزود: یکی از محورهای این برنامه در مقاطع ارشد و دکتری، تقویت برون‌دادهای پژوهشی است. بر همین اساس، مقاله علمی، اختراع، نوآوری و فناوری می‌توانند جایگزین آزمون جامع شوند که جزئیات آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

رفع مشکل ردیف‌های استخدامی نخبگان

سیمایی درباره جذب نخبگان در دانشگاه‌ها اظهار داشت: به زودی آیین‌نامه‌ای ابلاغ خواهد شد که براساس آن نخبگان بتوانند خارج از فراخوان عمومی جذب اعضای هیات علمی وارد دانشگاه‌ها شوند.

وی افزود: یکی از مشکلات مهم در سال‌های اخیر کمبود ردیف‌های استخدامی بود که از سال ۱۳۹۹ باقی مانده بود. با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، بخش عمده این مشکل برطرف شده و تقریباً تمامی ردیف‌های مورد نیاز تامین شده است که به‌زودی به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

خوابگاه‌های آسیب‌دیده به‌زودی بازسازی می‌شوند

وزیر علوم درباره وضعیت خوابگاه‌های آسیب‌دیده نیز گفت: خوشبختانه تعداد خوابگاه‌های آسیب‌دیده دانشگاه‌ها محدود است و اقدامات لازم برای تعمیر و بازسازی آنها در حال انجام است تا دانشجویان بتوانند بدون مشکل از این امکانات استفاده کنند.

تسهیل بازگشت دانشجویان و استادان ایرانی خارج از کشور

سیمایی با اشاره به تمایل برخی دانشجویان و استادان ایرانی برای بازگشت به کشور اظهار داشت: خوشبختانه درخواست‌هایی از سوی دانشجویان، استادان و پژوهشگران برای همکاری و بازگشت به کشور دریافت کرده‌ایم.

وی افزود: شرایط لازم برای انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های خارج به داخل کشور فراهم شده و همچنین برای بازگشت استادان ایرانی و همکاری آنان با دانشگاه‌های کشور برنامه‌ریزی شده است.

وزیر علوم گفت: آیین‌نامه‌ای نیز به‌زودی ابلاغ خواهد شد که نحوه همکاری استادان ایرانی مقیم خارج از کشور با دانشگاه‌های داخلی را مشخص می‌کند.

سیمایی درباره وضعیت مهاجرت نخبگان در دوران جنگ نیز اظهار داشت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در ایام جنگ، مهاجرت رسمی و قابل توجهی از سوی دانشگاهیان و نخبگان کشور صورت نگرفته است.