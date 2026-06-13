به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای قضایی استان لرستان که به منظور برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های هفته قوه قضائیه برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان بر تبیین دستاوردهای یک سال گذشته دادگستری با محوریت برنامه‌های این هفته تأکید کرد و نقش پزشکی قانونی در جنگ‌های اخیر را ستود.

وی اظهار داشت: شخصیت آیت‌الله شهید دکتر بهشتی، بیانگر عظمت وجودی ایشان و تأثیری است که این شهید به تنهایی در نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی داشتند.

سال ۱۴۰۴؛ دفاع مقدس دوم برای لرستان

وی با اشاره به حوادث سال ۱۴۰۴ و جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان، آن سال را دفاع مقدس دوم نامید و افزود: دادگستری استان، علی‌رغم اینکه لرستان یکی از استان‌های خط مقدم درگیر جنگ آمریکایی-صهیونیستی به شمار می‌رفت، هیچ‌گاه از انجام وظایف خود غافل نبود، بلکه بیش از گذشته در خدمت مردم بود.

تقدیر از نقش پزشکی قانونی در شناسایی شهدای جنگ‌های اخیر

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به تلاش‌های همکاران پزشکی قانونی استان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان افزود: در اتفاقات اخیر شهدای عزیزی را داشتیم که سرعت و دقت در شناسایی هویت آنان با نقش فعال پزشکی قانونی لرستان میسر شد.

وی ادامه داد: این تلاش‌ها که پزشکی قانونی را به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضا در جنگ‌های اخیر به اثبات رساند، قابل تقدیر است.

نقش فعال دادگستری لرستان در حفظ ثبات و امنیت جامعه

وی با اشاره به نقش دادگستری لرستان در حفظ ثبات و امنیت جامعه، تصریح کرد: در اتفاقات سال گذشته، دستگاه قضایی در کنار دیگر نهادها و دستگاه‌ها برای ایجاد ثبات در جامعه و احساس آرامش و امنیت به صورت فعالانه نقش‌آفرینی کرده است. هفته قوه قضائیه فرصتی مناسب برای تبیین عملکرد دادگستری لرستان برای عموم مردم است.

در این نشست، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونان رئیس کل و رؤسای ادارات تابعه به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه‌های هفته قوه قضائیه پرداختند و بر لزوم اطلاع‌رسانی گسترده از دستاوردهای دستگاه قضایی استان تأکید کردند.