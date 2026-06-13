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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

تجاوز اشغالگران صهیونیست به سمت نبطیه؛ ارتش لبنان عقب‌نشینی کرد

تجاوز اشغالگران صهیونیست به سمت نبطیه؛ ارتش لبنان عقب‌نشینی کرد

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از پیشروی اشغالگران صهیونیست به سمت نبطیه و عقب‌نشینی ارتش لبنان از منطقه «کفرتبنیت» است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، یگان های ارتش لبنان مستقر در منطقه کفرتبنیت واقع در نبطیه مواضع خود را بعد از پیشروی نظامیان صهیونیست به سمت محور علی الطاهر تخلیه کردند.

همزمان گزارش هایی در خصوص استقرار اشغالگران صهیونیست در سه کیلومتری شهر نبطیه منتشر شده است. این پیشروی اشغالگران همزمان با حملات توپخانه ای سنگین و استفاده از تجهیزات زرهی گسترده صورت می گیرد.

پیشتر نیز فرماندهی شمالی ارتش رژیم صهیونیستی خواهان تخریب زیر ساخت ها در نبطیه شده بود. صهیونیست ها اعلام کرده بودند که ارتش اشغالگر عملا تجاوز زمینی خود را به سمت ورودی های شهر نبطیه آغاز کرده است.

نبطیه در ۱۵ کیلومتری شمال رود لیتانی و ۳۰ کیلومتری مرزهای اراضی اشغالی قرار دارد.

این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی آن در زمینه اشراف بر راه های راهبردی میان بخش شرقی و مرکزی جنوب لبنان از اهمیت زیادی برخوردار است.

کد مطلب 6858703

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    نظرات

    • IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
      0 1
      پاسخ
      اگه الان برای نشان دادن حسن نیت دست نگه نمیدارند بعدا هم به یک بهانه ای دست نگه نمیدارند

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