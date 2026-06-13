به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «داستان های موازی» اصغر فرهادی پس از اولین نمایش جهانی خود در بخش رقابتی جشنواره فیلم کن، در بازار بین‌المللی با اقبال مواجه شد.

این فیلم که بازگشت این کارگردان به فضای معاصر پاریس است، با بازی ایزابل هوپر، ویرژینی افیرا، ونسان کسل، پیر ناینی و آدام بسا، گروهی از شخصیت‌ها را تصویر می‌کند که زندگی‌شان با مجموعه‌ای از افشاگری‌ها و تغییر دیدگاه‌ها به هم مرتبط است. در این فیلم فرهادی بار دیگر به کاوشی که به امضای وی در مورد حقیقت، اخلاق و روابط انسانی بدل شده، دست زده است.

فیلم جدید فرهادی توسط الکساندر ماله-گی در «مومنتو پروداکشنز» فرانسه تهیه و از همراهی «لاکی رِد» ایتالیا و «سینه آرت» بنلوکس و همچنین «انانیموس کانتکت» آمریکا بهره برده است.

«داستان های موازی» که به تازگی توسط «مومنتو» در فرانسه اکران شده، حالا قرار است در بازارهای مختلف جهان از جمله کانادا، آمریکای لاتین، استرالیا و نیوزیلند، کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن، آلمان و اتریش، اسپانیا، یونان، پرتغال، اسکاندیناوی، بلغارستان و دریای آدریاتیک، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، کشورهای بالتیک، لهستان، مجارستان، رومانی، اوکراین، سوئیس، ترکیه، لبنان و کشورهای خلیج فارس، هند، اندونزی و سنگاپور به نمایش درآید. «ایندیپندنت فیلم گروپ» نیز حقوق پخش فیلم در آمریکا را به دست آورده است.

«داستان های موازی» که در جشنواره کن امسال به نمایش درآمد، اولین فیلم بلند فرانسوی‌زبان فرهادی پس از «گذشته» است که جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن را برای بازی برنیس بژو به دست آورده بود.

وی پیش از این با «جدایی نادر از سیمین»، «فروشنده» و «یک قهرمان» در کن حضور داشت و با فیلم «همه می‌دانند» با بازی پنه‌لوپه کروز و خاویر باردم جشنواره کن سال ۲۰۱۸ را افتتاح کرد و در بخش رقابتی نیز حضور یافت.