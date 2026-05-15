به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اصغر فرهادی شب پیش (پنجشنبه شب) با اولین نمایش «داستان‌های موازی» ۵.۵ دقیقه مورد تشویق ایستاده حضار قرار گرفت.

این درام فرانسوی زبان که با بازی ایزابل هوپر ساخته شده، در ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه، داستان چند همسایه فضول را تصویر می‌کند که زندگی‌شان به هم گره خورده است.

در مراسم دیشب گروه بازیگران فیلم شامل ونسان کسل، ویرژینی افیرا، ایزابل هوپر، کاترین دنوو، پیر ناینی، آدام بسا و ایندیا، فرهادی را همراهی کردند و پیش از آن در مراسم ورود برای نمایش فیلم «داستان‌های موازی» در بخش رقابتی هفتاد و نهمین جشنواره فیلم کن در کن، فرانسه، روی فرش قرمز رفتند.

فرهادی که ۲ بار برنده جایزه اسکار شده، آخرین بار با فیلم «قهرمان» در سال ۲۰۲۱ در جشنواره کن حضور داشت و با آن جایزه بزرگ جشنواره را برد.

«داستان‌های موازی» داستان سیلوی (با بازی هوپر) را دنبال می‌کند که برای الهام گرفتن برای رمان جدیدش، همسایگانش را در آن سوی خیابان زیر نظر می‌گیرد. در خلاصه داستان آمده است: وقتی او آدام جوان (آدام بسا) را برای کمک به کارهای روزمره‌اش استخدام می‌کند، هیچ تصوری ندارد که او زندگی و کارش را زیر و رو خواهد کرد، تا زمانی که داستانی که او تصور می‌کرد، از واقعیت همه آنها پیشی می‌گیرد.

«داستان‌های موازی» پنجمین فیلم فرهادی است که برای کسب جایزه برتر نخل طلای این جشنواره رقابت می‌کند. فرهادی پیش از این با «گذشته» در سال ۲۰۱۳ که اولین فیلم فرانسوی زبانش بود، «فروشنده» در سال ۲۰۱۶ که برنده جایزه بهترین فیلمنامه شد، «همه می‌دانند» در سال ۲۰۱۸ و «قهرمان» در سال ۲۰۲۱ نیز از نامزدهای نخل طلا بود.

فرهادی درباره این فیلم به رویترز گفت که در این درام خود که پاریس موضوع آن است، به خودش اجازه داده از خطوط قرمز سینمایی‌اش فراتر برود و با ساختار بازی کند.

وی گفت: در این فیلم، بازیگوشی رسمی‌تری وجود دارد و چیزهایی وجود دارد که در فیلم‌های دیگرم انجام نداده بودم‌ ... چیزهایی که قبلاً برای من خط قرمز بودند. من اصلاً آنها را انجام نمی‌دادم.

این فیلمساز ادامه داد: اما در اینجا، در ساختار فیلم، من دست به بازی زدم. از این منظر، تجربه بسیار ارزشمندی بود.

ناینی بازیگر فیلم با یادآوری اینکه چگونه فرهادی خودش قطرات آب را روی لباس‌شان می‌ریخت تا مطمئن شود که آنها همان قدر که او می‌خواست خیس به نظر برسند، گفت: ما انتظار یک استاد را داشتیم و او واقعاً چشمگیر بود و به همه‌ جزئیات توجه خاص داشت و در تمام طول فرآیند ساخت فیلم، اوضاع به همین ترتیب پیش رفت، چون او ایده دقیقی از آنچه می‌خواست، داشت.

رادیو ریورا هم خبر داد که ویرژینی افیرا پیش از نمایش فیلم، این فیلم را اثری توصیف کرد که احتمالاً «واکنش‌های زیادی را برانگیزد» در حالی که ایزابل هوپر اذعان کرد که داستان فیلم جای تفسیرهای متعدد را باز می‌گذارد.

این بازیگر پیش از آنکه برای بیست و دومین بار در دوران حرفه‌ای کارش روی پله‌های معروف کن قدم بگذارد - که یک رکورد در جشنواره است - توضیح داد: این یک فیلم سرراست نیست.

فرهادی سال ۲۰۱۱ جایزه برتر جشنواره فیلم برلین را برای فیلم «جدایی نادر از سیمین» دریافت کرد که در ادامه جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را نیز از آن خود کرد و به اولین فیلم ایرانی تبدیل شد که این جایزه را دریافت می‌کند.

او 5 سال بعد با فیلم «فروشنده» بار دیگر جایزه اسکار را دریافت کرد، اگرچه در اعتراض به ممنوعیت سفر چندین کشور با اکثریت مسلمان در طول اولین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، مراسم را تحریم کرد.

فرهادی که از سال ۲۰۲۳ خارج از ایران زندگی می‌کند، در بیانیه‌ای در ماه آوریل از دیگر فیلمسازان خواست تا علیه تشدید جنگ ایران موضع بگیرند و نوشت: حمله به زیرساخت‌های یک کشور جنایت جنگی است. صرف نظر از هرگونه باور یا نگرشی، بیایید برای متوقف کردن این روند غیرانسانی، غیرقانونی و مخرب متحد شویم.