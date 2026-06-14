به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای برگزاری نخستین دیدار در جام جهانی آماده می کند، در شرایطی راهی مکزیک شد که نتوانست دیدارهای تدارکاتی مناسبی برگزار کند و همین موضوع مشکلاتی را برای کادر فنی ایجاد کرد.

همین اتفاق باعث شد کار ملی پوشان کشورمان در دیدار اول برابر نیوزیلند سخت و غیرقابل پیش بینی باشد. با این حال پیشکسوتان و اهالی فوتبال امیدوارند این تیم بتواند با کسب پیروزی در نخستین دیدار خود، زمینه صعود به مرحله بعد را فراهم کند.

فدراسیون تدارکات خوبی دید



میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شرایط تیم ملی در آستانه شروع جام جهانی و دیدار برابر نیوزیلند گفت: تیم ملی فراز و فرود زیادی را برای حضور در جام جهانی پشت سر گذاشت. فدراسیون فوتبال تلاش زیادی انجام داد از اردوی خوب ، مسائل مالی ، کمپ خوب و آرامش بازیکنان نشان داد که مسئولان فدراسیون تمام تلاش خود را برای موفقیت تیم ملی به کار بسته اند. ملی پوشان ما تمرینات منظمی را پشت سر گذاشته و آماده می‌شوند تا اولین بازی که فوق‌العاده حساس هم هست را برابر نیوزیلند انجام دهند که امیدواریم بتوانند پیروز شده تا از لحاظ روحی و روانی آماده دو دیدار بعدی شوند.

بازی با زیر ۲۱ ساله ها در شان تیم ملی نبود



رئیس هیئت فوتبال استان تهران در خصوص بازی های تدارکاتی تیم ملی گفت: پیدا کردن تیم برای دیدارهای تدارکاتی در شرایط جنگی کشور بسیار سخت بود ولی فدراسیون چند بازی را آماده کرد تا تیم ملی به هماهنگی و آمادگی بیشتری دست پیدا کند. قرار بود در آخرین بازی تدارکاتی قبل از بازی برابر نیوزیلند به مصاف گرانادا برویم که آن هم لغو شد.

وی با انتقاد نسبت به بازی با تیم زیر ۲۱ سال تیخوانا گفت: این بازی از نظر من وجهه خوبی برای ما نداشت. ما در بین ۲۱۱ تیم دنیا در جمع ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی هستیم و نباید با تیمی بازی کنیم که در رنکینگ وجود ندارد. درست است که بدلیل اتفاقات پیش آمده نتوانستیم بازی تدارکاتی خوبی داشته باشیم ولی به اعتقاد من برگزاری این بازی در شان تیم ملی نبود.

انتخاب بازیکن بر عهده سرمربی است



وی در خصوص انتقاد به کادر فنی در باره انتخاب بازیکنان سن بالا و با تجربه گفت: بحث انتخاب بازیکن به عهده سرمربی تیم ملی است و او براساس نیاز فنی بازیکن دعوت می‌کند و قطعا در پایان مسابقات خود او پاسخگوی منتقدین خواهد بود. انتخاب بازیکن بعهده سرمربی است و او بهترین ها را انتخاب می‌کند تا هم نتیجه بگیرد و هم آبروی خود را حفظ کند. منتقدین هم باید اجازه دهند نتایج مشخص شود بعد شروع به انتقاد کنند. در حال حاضر همه باید از تیم ملی کشورمان حمایت کرده تا ملی پوشان ما با روحیه خوب به مصاف حریفان خود بروند.



جوانگرایی در تیم ملی ضروری است



میرشاد ماجدی در مورد جوانگرایی در تیم ملی بعد از جام جهانی گفت: در حال حاضر باید با نفرات انتخاب شده به مصاف حریفان برویم و اگر قرار است جوانگرایی صورت بگیرد بعد از جام جهانی انجام شود. البته‌ باید ببینیم آیا جوانگرایی برای ما مهم است یا نتیجه گرفتن در جام ملتهای آسیا. یا باید جام ملت‌ها را فدای جوانگرایی کنیم یا تنها به دنبال موفقیت در جام ملتهای آسیا باشیم. فوتبال ملی ما باید به جوانگرایی روی بیاورد تا بتوانیم در آینده و در فوتبال ملی موفق باشیم. فرهنگ ایرانی فرهنگ برد است و ایرانی ها دوست دارند همیشه برنده باشند و حتی در این جنگ تحمیلی هم دیدم که ایرانی ها بازنده نبوده و برنده جنگ هستند.



قطعا باید صعود کنیم



کارشناس فوتبال در خصوص اولین دیدار تیم ملی برابر نیوزیلند و صعود ملی پوشان به مرحله بعد گفت: تیم ملی قطعا باید صعود کند. در قرعه کشی جام جهانی هم دیدیم سرمربی تیم ملی از قرعه ایران راضی بود. البته‌ فوتبال حساب و کتاب ندارد و مشخص نیست در پایان بازی چه اتفاقی رخ خواهد داد. تیم ملی نیوزیلند تیم ملی شیلی را ۴ بر صفر برد بعد به هائیتی ۴ بر صفر باخت و در مقابل انگلیس یک بر صفر نتیجه را واگذار کرد. نیوزیلند نشان داد فراز و نشیب زیادی دارد و امیدواریم مقابل ما روز بد خود را داشته باشد تا بتوانیم این دیدار را با پیروزی بپایان برسانیم تا با روحیه خوب خود را آماده دو دیدار بعدی کنیم.

هماهنگی خط دفاع مهم است



وی در مورد انتقاداتی که کارشناسان ار خط دفاع تیم ملی دارند تاکید کرد: من سن بالای مدافعان را در مرحله دوم و سوم قرار می دهم. در دفاع خطی چهار نفره باید هارمونی بین دو دفاع وسط و گلر وجود داشته باشد. دو مدافع وسط چندین سال کنار هم بازی کرده باشند. تا توپ از بین آنها عبور نکند و شناخت خوبی از هم داشته باشند. شرایط کشور طوری رقم خورد که بازیکنان ما بدلیل تعطیلی لیگ بخاطر جنگ از خانه به تیم ملی رسیدند نه از دل لیگ برتر. متاسفانه در خط دفاع مجید حسینی را هم از دست دادیم که سرمربی تیم گفت پازل دفاعی تیم ملی بهم خورده است. خط دفاع تیم ملی باید هارمونی داشته باشد و بدون اشتباه باشد تا بتوانیم مقابل حریفان خط دفاع مستحکمی داشته باشیم.



پیش بینی فینالیست ها سخت است

میرشاد ماجدی در خصوص انتخاب دو تیم برای فینال جام جهانی گفت: من در وهله اول دوست دارم تیم های کشورم همیشه قهرمان باشند. با توجه به اینکه هوادار تیم خاصی نیستم فکر می کنم چهار تیم آرژانتین، فرانسه، اسپانیا و انگلیس نسبت به تیم های دیگر شانس قهرمانی دارند و دوست دارم با توجه به فینال زیبای جام جهانی ۲۰۲۲ که بین آرژانتین و فرانسه انجام شد و آرژانتین به قهرمانی رسید این بار این فرانسه باشد که جام را بالای سر ببرد.