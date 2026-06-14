به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ صبح روز سه شنبه ۲۶ خرداد و از ساعت ۰۴:۳۰ به وقت تهران در شهر لس آنجلس آمریکا رو در روی تیم ملی فوتبال نیوزیلند قرار می گیرد.
رسانه انگلیسی زبان «sportsmole» در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران نوشت: مهاجم گلزن تیم ملی ایران، مهدی طارمی، در حالی وارد این رقابتها میشود که با هدف ادامه روند درخشان گلزنیاش برای تیم ملی پا به نخستین دیدار مقابل نیوزیلند در شب دوشنبه گذاشته است.
مهاجم شماره ۹ تیم ملی ایران که تاکنون ۱۰۵ بازی ملی انجام داده، با ثبت ۶۰ گل ملی در ترکیب اصلی به میدان خواهد رفت و تلاش میکند این آمار قابل توجه را افزایش دهد.
در خط حمله، طارمی توسط دو بازیکن گلزن دیگر یعنی محمد محبی و مهدی قایدی حمایت خواهد شد؛ بازیکنانی که به ترتیب ۱۴ و ۱۰ گل ملی در کارنامه خود دارند و نقش مهمی در فاز هجومی تیم ایفا میکنند.
با این حال، تیم ملی ایران با چند مشکل مصدومیت نیز روبهرو است؛ به طوری که علیرضا جهانبخش، دنیس اکرت و مهدی ترابی به احتمال زیاد این دیدار را از دست خواهند داد و وضعیت روزبه چشمی نیز در هالهای از ابهام قرار دارد و به تستهای نهایی آمادگی موکول شده است.
در غیاب جهانبخش، سامان قدوس احتمالاً در نقش هافبک شماره ۱۰ بازی خواهد کرد و سعید عزتاللهی به همراه امیرمحمد رزاقینیا در میانه میدان به عنوان زوج هافبک مرکزی به میدان میروند.
در خط دفاع، رامین رضاییان و احسان حاجصفی در سمتین خط دفاعی وظیفه پوشش کنارهها را بر عهده دارند و زوج شجاع خلیلزاده و حسین کنعانیزادگان در قلب دفاع قرار میگیرند.
این خط دفاعی از دروازهبان شماره یک تیم ملی، علیرضا بیرانوند محافظت خواهد کرد؛ دروازهبانی که بدون تردید در ترکیب اصلی حضور خواهد داشت تا ایران شروعی قدرتمند در جام جهانی داشته باشد.
ترکیب احتمالی ایران:
بیرانوند؛ رضاییان، خلیلزاده، کنعانیزادگان، حاجصفی؛ عزتاللهی، رزاقینیا؛ محبی، قدوس، قایدی؛ طارمی
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