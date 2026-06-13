به گزارش خبرنگار مهر، محمد صائبی،ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح آموزش شهروندی «نوماند» در ۶۴ ایستگاه منتخب مترو تهران با هدف ترویج فرهنگ تفکیک پسماند از مبدأ و کاهش مصرف پلاستیک خبر داد.
سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در ادامه اظهار داشت: این برنامه روز یکشنبه ۲۴ خردادماه بهصورت همزمان در ۶۴ ایستگاه منتخب مترو تهران برگزار میشود و بیش از ۱۲۰ آموزشگر سازمان مدیریت پسماند در ایستگاههای تعیینشده مستقر خواهند شد.
وی افزود: آموزشگران حاضر در مترو ضمن ارائه آموزشهای مرتبط با تفکیک پسماند از مبدأ، شهروندان را با طرح و نرمافزار «نوماند» آشنا کرده و نحوه مشارکت در این طرح را تشریح خواهند کرد.
صائبی با اشاره به اهمیت آموزشهای چهرهبهچهره در ارتقای فرهنگ شهروندی اظهار کرد: مترو به عنوان یکی از پرترددترین فضاهای شهری، فرصت مناسبی برای ارتباط مستقیم با شهروندان و انتقال مفاهیم آموزشی در حوزه مدیریت پسماند فراهم میکند.
سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ادامه داد: در کنار ارائه آموزشهای حضوری، به شهروندانی که در این برنامه مشارکت کرده و آموزشهای لازم را دریافت کنند، کیسههای پارچهای اهدا خواهد شد. این اقدام با هدف ترویج استفاده از جایگزینهای پایدار به جای کیسههای پلاستیکی و در راستای کاهش مصرف پلاستیکهای یکبارمصرف انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ تفکیک از مبدأ و مشارکت شهروندان در بازیافت پسماندهای خشک، نقش مهمی در حفظ محیط زیست شهری، کاهش حجم پسماندهای دفنی و ارتقای کیفیت زندگی در شهر تهران دارد.
صائبی در پایان اظهار داشت: اجرای همزمان این برنامه در ۶۴ ایستگاه منتخب مترو، یکی از گستردهترین برنامههای آموزش میدانی سازمان مدیریت پسماند در سال جاری است و امیدواریم با همراهی شهروندان، گام مؤثری در جهت توسعه فرهنگ مسئولیتپذیری محیطزیستی و مدیریت صحیح پسماند برداشته شود.
نظر شما