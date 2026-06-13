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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

«نوماند» به ۶۴ ایستگاه مترو تهران می‌رود

«نوماند» به ۶۴ ایستگاه مترو تهران می‌رود

تهران- معاونت اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از اجرای طرح «نوماند» در ۶۴ ایستگاه منتخب مترو تهران با هدف ترویج فرهنگ تفکیک پسماند از مبدأ و کاهش مصرف پلاستیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صائبی،ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح آموزش شهروندی «نوماند» در ۶۴ ایستگاه منتخب مترو تهران با هدف ترویج فرهنگ تفکیک پسماند از مبدأ و کاهش مصرف پلاستیک خبر داد.

سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در ادامه اظهار داشت: این برنامه روز یکشنبه ۲۴ خردادماه به‌صورت همزمان در ۶۴ ایستگاه منتخب مترو تهران برگزار می‌شود و بیش از ۱۲۰ آموزشگر سازمان مدیریت پسماند در ایستگاه‌های تعیین‌شده مستقر خواهند شد.

وی افزود: آموزشگران حاضر در مترو ضمن ارائه آموزش‌های مرتبط با تفکیک پسماند از مبدأ، شهروندان را با طرح و نرم‌افزار «نوماند» آشنا کرده و نحوه مشارکت در این طرح را تشریح خواهند کرد.

صائبی با اشاره به اهمیت آموزش‌های چهره‌به‌چهره در ارتقای فرهنگ شهروندی اظهار کرد: مترو به عنوان یکی از پرترددترین فضاهای شهری، فرصت مناسبی برای ارتباط مستقیم با شهروندان و انتقال مفاهیم آموزشی در حوزه مدیریت پسماند فراهم می‌کند.

سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ادامه داد: در کنار ارائه آموزش‌های حضوری، به شهروندانی که در این برنامه مشارکت کرده و آموزش‌های لازم را دریافت کنند، کیسه‌های پارچه‌ای اهدا خواهد شد. این اقدام با هدف ترویج استفاده از جایگزین‌های پایدار به جای کیسه‌های پلاستیکی و در راستای کاهش مصرف پلاستیک‌های یک‌بارمصرف انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ تفکیک از مبدأ و مشارکت شهروندان در بازیافت پسماندهای خشک، نقش مهمی در حفظ محیط زیست شهری، کاهش حجم پسماندهای دفنی و ارتقای کیفیت زندگی در شهر تهران دارد.

صائبی در پایان اظهار داشت: اجرای همزمان این برنامه در ۶۴ ایستگاه منتخب مترو، یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های آموزش میدانی سازمان مدیریت پسماند در سال جاری است و امیدواریم با همراهی شهروندان، گام مؤثری در جهت توسعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی و مدیریت صحیح پسماند برداشته شود.

کد مطلب 6858725

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