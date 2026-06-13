به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اداوی، فرماندار ویژه الیگودرز در حاشیه آیین کلنگزنی نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی این شهرستان اظهار داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد که از این میزان، ۱۳۰ میلیارد تومان به خرید تجهیزات و ۳۰ میلیارد تومان به عملیات اجرایی اختصاص یافته است.
الیگودرز؛ مستعد توسعه نیروگاههای خورشیدی با بیش از ۲۸۳ روز آفتابی
فرماندار ویژه الیگودرز با اشاره به شرایط اقلیمی مناسب شهرستان برای بهرهگیری از انرژیهای پاک، افزود: الیگودرز به دلیل برخورداری از زاویه تابش مناسب خورشید و بیش از ۲۸۳ روز آفتابی در طول سال، ظرفیت مطلوبی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی دارد و ضروری است واحدهای صنعتی، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی به سمت استفاده از انرژی خورشیدی حرکت کنند.
توسعه نیروگاههای خورشیدی؛ محوری مهم در سند راهبردی شهرستان
اداوی تصریح کرد: بر اساس سند راهبردی و برنامه عملیاتی شهرستان که به دستور استاندار محترم تهیه و تدوین شده است، توسعه نیروگاههای خورشیدی به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه مورد توجه قرار گرفته است که در همین راستا، نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در الیگودرز کلنگزنی شد.
پیشبینی فاز دوم ۶ مگاواتی پس از بهرهبرداری از فاز اول
فرماندار ویژه الیگودرز ادامه داد: پس از بهرهبرداری از این طرح، عملیات اجرایی فاز دوم آن با ظرفیت ۶ مگاوات نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نماینده الیگودرز در مجلس: انرژی تجدیدپذیر؛ راهکاری برای ناترازی انرژی کشور
حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، اظهار داشت: تأمین انرژی یکی از نیازهای اساسی برای توسعه شهرستان به شمار میرود و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، بخش صنعت و کشاورزی ایفا کند.
گودرزی افزود: توسعه زیرساختهای حوزه انرژی از مطالبات مهم مردم شهرستان الیگودرز است و امیدواریم با اجرای اینگونه طرحها، گامهای مؤثری در مسیر تحقق این هدف برداشته شود.
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