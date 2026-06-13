۴۰ هزار میلیارد ریال در حوزه کشاورزی آذربایجان غربی سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، اظهار کرد: در راستای حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی، ۳۳۱ طرح و پروژه شاخص در بخشهای مختلف کشاورزی استان به بهرهبرداری رسیده است که این اقدامات، آذربایجان غربی را در تراز استانهای برتر کشور قرار داده است.
وی با اشاره به نتایج همایش فرصتهای سرمایه گذاری استان «اینوا» در سال گذشته اظهار کرد: در این همایش،۶۱ فرصت بخش کشاورزی ارائه شد و ۲۵ تفاهمنامه سرمایهگذاری که مجموع ارزش آنها بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بود، به مرحله کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی رسید.
وی مجموع سرمایهگذاری انجام شده برای ۳۳۱ پروژه بالغ بر ۴۰ هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال اعلام و خاطرنشان کرد: در این مدت، معاونت بهبود تولیدات دامی با سرمایهگذاری ۱۱ هزار و ۸۴۱ میلیارد ریال و معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی با ۱۰ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال، پیشران اصلی جذب سرمایه در بخش کشاورزی استان بودهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با بیان اینکه اشتغالزایی اولویت اصلی و جزو برنامههای اجرایی و راهبردی است، تصریح کرد: در طی این بازه زمانی مجموعا برای ۳۵ هزار و ۹۴۲ نفر در سطح استان اشتغال مستقیم و پایدار ایجاد شده است.
وی در تشریح جزئیات این آمار افزود: سهم مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی در تحقق این هدف بسیار چشمگیر بوده بهطوری که این مدیریت با اجرای ۱۴۰ پروژه شاخص، زمینه اشتغال ۳۴ هزار و ۶۸۴ نفر را فراهم کرده که این رقم نقش کلیدی در کاهش نرخ بیکاری در مناطق روستایی و کشاورزی داشته است.
اصغری درباره توزیع پروژهها در سایر بخشها گفت: علاوه بر موارد ذکر شده، در طی این مدت اقدامات موثری در سایر حوزهها صورت گرفته است که اداره کل امور عشایر به تعداد ۶۲ پروژه، معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی ۳۴ پروژه، معاونت بهبود تولیدات دامی۳۰ پروژه، مدیریت تعاون روستایی ۲۶ پروژه، مدیریت باغبانی به تعداد ۲۴ پروژه و مدیریت شیلات و امور آبزیان تعداد ۱۵ پروژه بوده است.
۷۰درصد اشتغال آذربایجان غربی مربوط به بخش کشاورزی است
رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بااشاره بر وجود واحدهای غیرفعال و نیمه فعال بخش کشاورزی بر ضرورت حمایت از تولید و تولیدکنندگان تاکیدکرد و گفت: برای حمایت از این واحدهای کشاورزی استان به ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم.
اصغری با تاکید بر نقش راهبردی بخش کشاورزی در اقتصاد استان گفت: بیش از ۷۰ درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم استان به بخش کشاورزی مربوط میشود و بیش از ۳۰۰ هزار خانوار بهصورت مستقیم در این حوزه فعالیت دارند. علاوه بر این، زنجیرههای وابسته به تولیدات کشاورزی در بخشهای خدمات، صنعت و سایر حوزهها نیز به این بخش متصل هستند؛ از این رو کشاورزی باید همواره در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات دولت برای مدیریت بازار کالاهای اساسی در شرایط جنگی گفت: در نتیجه سیاستهای اعمالی، آذربایجان غربی طی ماههای اخیر به یکی از تأمینکنندگان مهم و اثرگذار کشور در حوزه کالاهای اساسی، نهادههای دامی و سایر اقلام مورد نیاز تبدیل شده است.
اصغری ادامه داد: حاصل این اقدامات، ورود حجم قابل توجهی از کالاهای اساسی از طریق مرزهای آذربایجان غربی بوده است، بهطوری که حدود ۲۰ هزار تن برنج، بیش از ۵۵ هزار تن روغن و مقادیر قابل توجهی نهادههای دامی از طریق مرزهای استان وارد کشور شده است.
وضعیت ذخایر کالاهای اساسی استان مطلوب است
رئیس جهادکشاورزی استان با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در استان گفت: برخلاف تصور عمومی که در شرایط بحرانی باید شاهد کاهش موجودی انبارها باشیم، امروز وضعیت ذخایر کالاهای اساسی استان از قبل از جنگ نیز بهتر است. به عنوان نمونه، موجودی روغن حدود ۷۰ درصد و ذخایر برنج حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. همچنین روند واردات نهادههای دامی از مرزهای استان با قدرت ادامه دارد.
اصغری در ادامه از برنامهریزی برای توسعه بیشتر نقش استان در تامین کالاهای اساسی کشور خبر داد و افزود: تفاهمنامهای با یک مجموعه مالی و تأمینکننده بسیار قدرتمند منعقد شده است که در صورت نهایی شدن و ورود به مرحله اجرایی، بخش قابل توجهی از واردات نهادهها و کالاهای اساسی کشور از طریق مرزهای آذربایجان غربی انجام خواهد شد. این طرح با حمایت و معرفی استاندار در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی علاوه بر ظرفیتهای تولیدی، در صورت رونق مجدد بازرگانی میتواند به جایگاه ویژهای در اقتصاد کشور دست پیدا کند و این موضوع به همکاری و تلاش همه دستگاهها و فعالان این حوزه بستگی دارد.
رئیس جهادکشاورزی استان ادامه داد: در حال حاضر نیز چندین پروژه آماده کلنگزنی هستند، اما به دلیل شرایط ناشی از حوادث اخیر و درگیر بودن کشور با جنگ، مراسم آغاز عملیات اجرایی آنها به تعویق افتاده است که با عادی شدن شرایط، این پروژهها نیز وارد فاز اجرایی خواهند شد.
وی، درباره مهمترین پروژههای اجراشده در روز همایش که موجب انعقاد تفاهم نامه شد، گفت: ایجاد شهرک کشاورزی در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار با سرمایهگذاری حدود ۳ هزار میلیارد تومان، پروژه دوم، واحد فرآوری میوه و سبزیجات تازه در شهرستان پیرانشهر با سرمایهگذاری ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و همچنین پروژه تولید نشاسته در شهرستان نقده با سرمایهگذاری ۲ هزار میلیارد تومان از دیگر طرحهای مهمی بود که عملیات اجرایی آن آغاز شد.
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