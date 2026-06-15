اختصاص۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به طرح های آبیاری نوین آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بهره برداری از طرح های آبیاری تحت فشار و زهکشی استان در پیرانشهر در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از محل آب های مرزی ۶۲ هزار و ۵۰۰ هکتار طرح آبیاری تحت فشار از ۱۰ سال گذشته در استان آغاز شده است.

وی ادامه داد: امروز با بهره برداری از ۱۵ هزار هکتار طرح آبیاری تحت فشار و زهکشی در پیرانشهر میزان بهره برداری از طرح آبیاری از مهار آب های مرزی استان به ۵۰ هزار هکتار می رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار باقی مانده از این طرح نیز تا پایان شهریورماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی میزان سرمایه گذاری انجام شده در حوزه طرح آبیاری تحت فشار از محل آب های مرزی را دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: امسال تسهیلات مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان با دو برابر افزایش به ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در حال حاضر۳۰ هزار هکتار زمین قابل آبیاری در پیرانشهر داریم عنوان کرد: از این میزان بالای ۷۰ درصد شامل ۲۰ هزار هکتار تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.

اصغری با اشاره به اهتمام دولت در زمینه توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی اضافه کرد: در این راستا برای افزایش راندمان در واحدهای تولید آموزش و ترویج به همراه اصلاح الگوی کشت در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تاکیذ بر علمی سازی بخش کشاورزی گفت:علمی سازی بخش کشاورزی فقط مکانیزاسیون نیست اصلاح الگوی کشت و فعالیت زنجبرها افزایش آموزش و ترویج در دستور کار قرار گیرد.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم اکنون ضریب مکانیزاسیون استان به ۲.۲ اسب بخار در هکتار رسیده است این در حالی است که ضریب مکانیزاسیون‌ در پیرانشهر بالاتر از میانگین کشوری و معادل ۴ اسب بخار در هکتار است.