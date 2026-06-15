افتتاح پروژه ۱۵ هزارهکتاری شبکه آبیاری نوین و زهکشی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی بعد از ظهر دوشنبه در آیین بهره برداری پروژه ۱۵ هزارهکتاری شبکه آبیاری نوین و زهکشی اظهار کرد: برای اجرای این طرح هشت هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که با بهره برداری آن زمینه اشتغال ۱۹ هزار و ۷۷۵ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می شود.

محمدرضا اصغری افزود: همچنین با بهره برداری از این طرح هزار و ۳۳۵ خانوار از مزایای این طرح بهره مند می شوند.

وی اضافه کرد: در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح سالانه بیش از ۳۰ میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه‌جویی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون ۶۵ درصد اشتغال استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به بخش کشاورزی است، افزود: بدون پیوست اجتماعی، فرهنگی و معیشتی مردم منطقه اجرای طرح ها با مشکل مواجه می شود.

وی تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های آبیاری تحت فشار را زمینه‌ساز تحول در الگوی کشت، افزایش بهره‌وری و ارتقای راندمان تولید محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود با رفع موانع موجود، این طرح‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.