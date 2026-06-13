۳۵ روستا بازار جدید امسال در آذربایجان‌ غربی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد حسامی بعد از ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به مناسبت تشریح برنامه‌های بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۹ روستابازار در استان فعال است و با بهره‌برداری از ۳۵ روستابازار جدید، تعداد این مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اجرای سه طرح عمرانی و خدماتی در شهرهای ارومیه و نقده همزمان با هفته جهاد کشاورزی افزود: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است که با بهره‌برداری از آن‌ها برای ۴ نفر اشتغال مستقیم و ۸ نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد می‌شود و چهار هزار و ۵۰۰ خانوار روستایی از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین در قالب اجرای ۲۶ طرح شاخص در حوزه اقتصاد مقاومتی، بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که زمینه اشتغال ۵۲ نفر را فراهم کرده است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری پنج میلیارد تومانی در حوزه زیرساخت‌های خدماتی شبکه تعاون روستایی استان گفت: اجرای طرح «از سفره تا مزرعه» از اولویت‌های اصلی تعاون روستایی استان به شمار می‌رود که با هدف کوتاه‌سازی زنجیره توزیع و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با جدیت دنبال می‌شود.

حسامی تامین سه هزار تن کالای اساسی توسط شبکه تعاون روستایی در شرایط جنگی را نیز از دیگر اقدامات شاخص این نهاد عنوان کرد و افزود: در حوزه خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز ۴۲ مرکز برای خرید گندم و ۶ مرکز برای خرید دانه‌های روغنی و کلزا در سطح استان فعال شده‌اند تا روند خرید از کشاورزان به شکل مطلوب انجام شود.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب افزود: بیش از ۹۰ درصد مزارع سبزی و صیفی‌ در استان از روش نوین آبیاری با نوار تیپ استفاده می‌کنند.

پرویز امجد تاکید کرد: در صورت تخصیص اعتبارات دولتی، حمایت از این شیوه آبیاری نوین گسترده‌تر خواهد شد.

وی همچنین به چالش قیمت نهاده‌ها اشاره کرد و ادامه داد: به دلیل قرارگیری محصولات پتروشیمی در ردیف کالاهای مشمول تغییرات قیمتی بعد از جنگ رمضان، قیمت نوار تیپ افزایش یافته است.

وی همچنین قیمت کود فسفاته را ۷۲ میلیون ریال و سایر کودها را بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون ریال برآورد کرد.