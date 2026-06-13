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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

قالیباف: تا پای جان برای سربلندی و پیروزی نهایی ایران ایستاده‌ایم

قالیباف: تا پای جان برای سربلندی و پیروزی نهایی ایران ایستاده‌ایم

رئیس مجلس نوشت: به تأسی از شهدای قهرمان و مظلوم جنگ ۱۲ روزه، تا پای جان برای سربلندی و پیروزی نهایی ایران عزیز ایستاده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی نوشت: «یک سال از آغاز اولین دور از حملات جنایتکارانه رژیم اسرائیل و آمریکا به خانه ابدی ما ایران می‌گذرد؛ کودکان بی‌گناه را به قتل رساندند و از هیچ جنایت و قساوتی پرهیز نکردند. به تأسی از شهدای قهرمان و مظلوم جنگ ۱۲ روزه، تا پای جان برای سربلندی و پیروزی نهایی ایران عزیز ایستاده‌ایم.»

کد مطلب 6858777
زهرا علیدادی

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