جنگ تاسیسات گاز دانشگاه را تخریب کرد/امکان اعتراض به احکام انضباطی

مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارتهای واردشده به دانشگاه اعلام کرد که برآورد اولیه از میزان آسیبها حدود ۸ همت است.
به گفته وی، بخش عمده این خسارتها مربوط به سختافزارهایی بوده که امکان انتقال آنها وجود نداشت. گزارش مربوط به این خسارتها نیز برای دادگستری و وزارت علوم ارسال شده است.
تجریشی با تشریح اقدامات انجامشده برای بازسازی دانشگاه گفت: در گام نخست، صندوقی برای بازسازی و نوسازی دانشگاه طراحی شده است تا از ظرفیت و حمایت فارغالتحصیلان دانشگاه استفاده شود.
وی اظهار کرد: دانشگاه امیدوار است با کمکهای اولیه دولت و منابع این صندوق، بازسازی بخشهای فیزیکی و عمرانی را انجام دهد اما تأمین سرورها، تجهیزات تخصصی و بازیابی دادههای موجود روی این تجهیزات نیازمند حمایت دولت است و از توان دانشگاه بهتنهایی خارج است. ۸ هزار میلیاردتومان عدد کمی نیست.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تأمین منابع مالی افزود: دولت چهار بانک را موظف کرده است تا از محل اعتبارات مالیاتی خود به دانشگاهها کمک کنند.
به گفته وی، در حال حاضر بحث اختصاص حدود دو و نیم همت برای هر دانشگاه مطرح است، اما هنوز اقدام عملی مشخصی صورت نگرفته و بانکها در انتظار دریافت گزارش دادگستری هستند تا فرآیندهای بعدی را آغاز کنند.
محل ورود گاز به دانشگاه از بین رفت
وی درخصوص حضوری شدن مقطع تحصیلات تکمیلی از روز شنبه ۲۳ خرداد و دلیل تاخیر به وجود آمده گفت: یکی از مهمترین مشکلات ایجادشده پس از حمله به دانشگاه، آسیب به تأسیسات گاز دانشگاه بود، محل ورود گاز به دانشگاه در جریان این حادثه از بین رفته است.
به گفته تجریشی، این بخش در نقطهای قرار داشته که عملیات خاکبرداری در آن با دشواری همراه بوده، اما با آغاز عملیات اجرایی و اتخاذ تمهیدات لازم، امکان تهیه روزانه حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ وعده غذای گرم فراهم شده است.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف درباره وضعیت تغذیه دانشجویان نیز توضیح داد : در حال حاضر به دلیل محدودیتهای موجود، وعده شام بهصورت غذای گرم در اختیار دانشجویان قرار میگیرد تا آنها دستکم یک وعده غذای گرم در روز داشته باشند.
وی افزود: برای وعده ناهار نیز امکان تهیه حدود ۳۰۰ وعده غذای گرم وجود دارد و سایر دانشجویان از سبد غذایی شامل غذای سرد استفاده میکنند.
تجریشی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت امتحانات دانشجویان اشاره کرد و گفت: امتحانات مقطع کارشناسی در سراسر کشور بهصورت غیرحضوری برگزار میشود و این موضوع مختص دانشگاه صنعتی شریف نیست.
وی درباره حکم های انظباطی دانشجویان مرتبط با حوادث اخیر نیز گفت: حکم های انظباطی دانشجویان مثل سایر دانشگاه ها، برخی از آنها جرم است برخی تخلف است ما به سمت یکپارچهسازی آییننامهها حرکت می کنیم و دانشجویان میتوانند اعتراضها و درخواستهای خود را به وزارت علوم ارائه کنند تا مطابق پروتکلهای موجود مورد رسیدگی قرار گیرد.
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