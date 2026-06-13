به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در نشست ملی توسعه و هوشمندسازی زیرساختهای فناورانه حوزه بینالملل دانشگاههای کشور که به میزبانی دانشگاه امیر کبیر برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای دانشگاهی و فرماندهان شهید، اظهار کرد: موضوع بینالملل یکی از مهمترین و کلیدیترین موضوعات آموزش عالی کشور است که هم از منظر دیپلماسی علمی، به عنوان یکی از اولویتهای راهبردی وزارت علوم، و هم از منظر تحقق مرجعیت علمی مورد تأکید قرار دارد.
وی با اشاره به مأموریت سازمان امور دانشجویان در حوزه جذب دانشجویان خارجی، گفت: بررسیهای کارشناسی و آسیبشناسیهای انجامشده طی بیش از یک سال گذشته نشان میدهد که دو رویکرد اساسی باید مبنای سیاستگذاریها قرار گیرد.
رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: نخست آنکه دانشگاههای بزرگ کشور باید سکاندار جذب دانشجویان بینالمللی باشند. متأسفانه در سالهای گذشته بار اصلی این حوزه بر دوش برخی دانشگاههای کوچک قرار داشت که این مسئله به برند و اعتبار آموزش عالی کشور آسیب وارد کرد، اما اکنون انتظار میرود دانشگاههای بزرگ با اتکا به جایگاه علمی خود نقشآفرینی جدیتری داشته باشند.
حبیبا با بیان اینکه باید از پارادایم سنتی بینالمللیسازی عبور کرد، تصریح کرد: استفاده از موجهای جدید بینالمللیسازی، بهویژه هوشمندسازی فرآیندهای جذب، یکی از ضرورتهای امروز آموزش عالی است و برگزاری این نشست نیز با همین رویکرد انجام شده است.
وی ادامه داد: طی یک سال و نیم گذشته، تمامی سیاستها و برنامههای سازمان امور دانشجویان بر پایه هوشمندسازی متمرکز بوده و اکنون نوبت دانشگاههاست که با تقویت زیرساختهای فناورانه، تحولی جدی در این حوزه ایجاد کنند.
رئیس سازمان امور دانشجویان با هشدار نسبت به کاهش تقاضا برای ورود به دانشگاهها گفت: در آیندهای نه چندان دور با بحران صندلیهای خالی مواجه خواهیم شد. تعداد داوطلبان کنکور که در مقطعی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده بود، سال گذشته به حدود ۹۰۰ هزار نفر کاهش یافت و حتی برخی رشتهها در دانشگاههای معتبر با کمبود متقاضی روبهرو هستند.
وی افزود: از سوی دیگر، بیش از پنج میلیون متقاضی تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور در جهان وجود دارند و این ظرفیت بزرگی است که باید از آن بهره گرفت. با وجود جایگاه علمی دانشگاههای ایران و قرار گرفتن کشور در میان ۱۸ نظام علمی برتر دنیا، سهم ما از بازار آموزش بینالمللی متناسب با توانمندیهای موجود نیست.
حبیبا با اشاره به تجربه برخی کشورهای منطقه، اظهار کرد: کشورهایی مانند ترکیه با سیاستگذاری هدفمند توانستهاند به جذب صدها هزار دانشجوی خارجی دست یابند و ما نیز باید از این ظرفیت برای تقویت آموزش عالی استفاده کنیم.
وی همچنین به اقدامات انجام شده برای رفع موانع بینالمللیسازی اشاره کرد و گفت: حل برخی مسائل بیندستگاهی، تسهیل تردد دانشجویان خارجی، اقامت به طول تحصیل، مستثنی شدن دانشجوی بین الملل از محدودیت های مناطق ممنوعه، ساماندهی مؤسسات جذب، اخذ مجوز آموزش به زبان دوم برای ۳۰ دانشگاه برتر، صدور مجوز آموزش الکترونیکی برای شش دانشگاه، برگزاری آزمون بسندگی زبان فارسی «پارسیک»، تدوین دستورالعمل جدید بورس تحصیلی دانشجویان ممتاز بینالمللی و فراهم شدن امکان حضور این دانشجویان در اکوسیستم نوآوری کشور از جمله اقداماتی است که در این مدت انجام شده است.
رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان با اشاره به تشکیل کارگروه ملی جذب دانشجویان بینالمللی متشکل از ۱۹ دانشگاه بزرگ، خاطرنشان کرد: این کارگروه با بهرهگیری از نظرات دانشگاهها و مشارکت بدنه اجرایی، تجربهای موفق در سیاستگذاری مشارکتی بوده و میتواند نقش مؤثری در توسعه بیناللیسازی آموزش عالی کشور ایفا کند.
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