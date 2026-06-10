  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

۲۶ گذرگاه رسمی جایگزین مسیرهای دریایی در دسترس است

۲۶ گذرگاه رسمی جایگزین مسیرهای دریایی در دسترس است

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: محدودیت‌های دریایی تجارت را متوقف نمی‌کند و ایران با ۲۶ گذرگاه رسمی و ظرفیت اوراسیا مسیرهای جایگزین دارد، هرچند هزینه‌ها افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، در جمع خبرنگاران درباره محدودیت‌های ایجاد شده در جنوب و لزوم توسعه ظرفیت‌های موجود در مسیرهای تجاری کشور اظهار کرد: تمرکز تجارت در یک مسیر خاص قابل محدود کردن نیست و اقتصاد کشور به گونه‌ای است که مسیرهای متنوعی برای تأمین نیازهای تجاری وجود دارد.

به گفته او، مسیر دریایی با وجود مزیت هزینه پایین حمل‌ونقل، تنها گزینه موجود نیست و در صورت بروز محدودیت، امکان استفاده از ۲۶ گذرگاه رسمی دیگر برای انجام مبادلات تجاری وجود دارد.

وی افزود: بدیهی است در صورت استفاده از مسیرهای جایگزین، هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش می‌یابد و ممکن است زمان ترانزیت طولانی‌تر شود و برخی زیرساخت‌ها نیز نیازمند توسعه باشند، اما این به معنای بسته شدن راه تجارت نیست و با تلاش دستگاه‌های مختلف، تأمین نیازهای کشور در حوزه واردات و صادرات ادامه خواهد یافت.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به همکاری‌های منطقه‌ای به‌ویژه در چارچوب اتحادیه اوراسیا گفت: بسترهای همکاری از قبل فراهم بوده و با توافق‌ها و همگرایی‌های ایجادشده، از جمله عضویت ناظر ایران در این اتحادیه، امکان اتکای بیشتر به این ظرفیت‌ها فراهم شده و بخشی از نیازهایی که پیش‌تر از مسیرهای خلیج فارس و دریای عمان تأمین می‌شد، اکنون از این مسیرها تأمین می‌شود.

وی همچنین به افزایش واردات از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا اشاره کرد و آن را عمدتاً مربوط به کالاهای اساسی دانست.

تجارت کشور مسدود نمی‌شود

دهقان دهنوی در پاسخ به سوال مهر درباره اینکه در صورت تشدید شرایط و محدودیت‌ها چه برنامه‌ای داریم، تصریح کرد: در صورت تشدید شرایط، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل قابل انکار نیست و در برخی مسیرها حتی توجیه اقتصادی برخی کالاهای صادراتی کاهش یافته است، اما در مجموع با توجه به تنوع مسیرها و فرصت‌های موجود، تجارت کشور دچار انسداد نخواهد شد، هرچند افزایش هزینه‌ها واقعیتی قابل توجه است که باید پذیرفته شود.

وی درباره چشم‌انداز روابط تجاری منطقه‌ای به ویژه با امارات گفت: در صورت بهبود شرایط و تحقق توافقات، امکان ازسرگیری و تقویت همکاری‌های تجاری با کشورهایی مانند امارات وجود دارد.

معاون وزیر صمت گفت: تجارت همواره یک بازی برد-برد است که در آن هر دو طرف سود می‌برند و با برقراری صلح، روابط آسیب‌دیده نیز می‌تواند احیا و توسعه یابد.

کد مطلب 6856150
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها