۲۶ گذرگاه رسمی جایگزین مسیرهای دریایی در دسترس است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران، در جمع خبرنگاران درباره محدودیتهای ایجاد شده در جنوب و لزوم توسعه ظرفیتهای موجود در مسیرهای تجاری کشور اظهار کرد: تمرکز تجارت در یک مسیر خاص قابل محدود کردن نیست و اقتصاد کشور به گونهای است که مسیرهای متنوعی برای تأمین نیازهای تجاری وجود دارد.
به گفته او، مسیر دریایی با وجود مزیت هزینه پایین حملونقل، تنها گزینه موجود نیست و در صورت بروز محدودیت، امکان استفاده از ۲۶ گذرگاه رسمی دیگر برای انجام مبادلات تجاری وجود دارد.
وی افزود: بدیهی است در صورت استفاده از مسیرهای جایگزین، هزینههای حملونقل افزایش مییابد و ممکن است زمان ترانزیت طولانیتر شود و برخی زیرساختها نیز نیازمند توسعه باشند، اما این به معنای بسته شدن راه تجارت نیست و با تلاش دستگاههای مختلف، تأمین نیازهای کشور در حوزه واردات و صادرات ادامه خواهد یافت.
رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به همکاریهای منطقهای بهویژه در چارچوب اتحادیه اوراسیا گفت: بسترهای همکاری از قبل فراهم بوده و با توافقها و همگراییهای ایجادشده، از جمله عضویت ناظر ایران در این اتحادیه، امکان اتکای بیشتر به این ظرفیتها فراهم شده و بخشی از نیازهایی که پیشتر از مسیرهای خلیج فارس و دریای عمان تأمین میشد، اکنون از این مسیرها تأمین میشود.
وی همچنین به افزایش واردات از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا اشاره کرد و آن را عمدتاً مربوط به کالاهای اساسی دانست.
تجارت کشور مسدود نمیشود
دهقان دهنوی در پاسخ به سوال مهر درباره اینکه در صورت تشدید شرایط و محدودیتها چه برنامهای داریم، تصریح کرد: در صورت تشدید شرایط، افزایش هزینههای حملونقل قابل انکار نیست و در برخی مسیرها حتی توجیه اقتصادی برخی کالاهای صادراتی کاهش یافته است، اما در مجموع با توجه به تنوع مسیرها و فرصتهای موجود، تجارت کشور دچار انسداد نخواهد شد، هرچند افزایش هزینهها واقعیتی قابل توجه است که باید پذیرفته شود.
وی درباره چشمانداز روابط تجاری منطقهای به ویژه با امارات گفت: در صورت بهبود شرایط و تحقق توافقات، امکان ازسرگیری و تقویت همکاریهای تجاری با کشورهایی مانند امارات وجود دارد.
معاون وزیر صمت گفت: تجارت همواره یک بازی برد-برد است که در آن هر دو طرف سود میبرند و با برقراری صلح، روابط آسیبدیده نیز میتواند احیا و توسعه یابد.
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