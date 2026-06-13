به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز، استاندار البرز در جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه آزادراه شهید سلیمانی با انتقاد از کندی برخی اقدامات اجرایی، به پیمانکاران و عوامل اجرایی پروژه اخطار داد که بدون هیچ‌گونه بهانه و وقفه‌ای، با فعالیت در چند شیفت کاری نسبت به تکمیل این پروژه راهبردی اقدام کنند.

در این نشست که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران و مشاوران پروژه برگزار شد، مجتبی عبداللهی با تأکید بر اهمیت ملی و استانی آزادراه شهید سلیمانی اظهار کرد: این پروژه نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی کلانشهر کرج و تسهیل تردد شهروندان دارد و به همین دلیل هیچ‌گونه تأخیر در اجرای آن پذیرفتنی نیست.

وی با گلایه از روند پیگیری برخی امور توسط پیمانکاران افزود: انتظار می‌رود تمامی موانع اجرایی با جدیت و سرعت بیشتری برطرف شود و پیمانکاران زمان‌بندی دقیق بهره‌برداری از بخش‌های باقی‌مانده پروژه را به‌صورت شفاف اعلام کنند.

استاندار البرز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در باند شمالی آزادراه شهید سلیمانی تصریح کرد: این مسیر به‌زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد، اما تکمیل باند جنوبی نیز باید مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده انجام شود و هیچ‌گونه عقب‌ماندگی در این بخش قابل قبول نیست.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در تکمیل مسیر پدافندی جایگزین پل شهید رئیسی تأکید کرد و گفت: باید هرچه سریع‌تر وضعیت این مسیر تعیین تکلیف و زمان دقیق بهره‌برداری آن اعلام شود تا امکان ارائه خدمات مطلوب به شهروندان فراهم شود.

استاندار البرز در ادامه با اشاره به حادثه تخریب پل شهید رئیسی خاطرنشان کرد: این پل در روز ۱۳ فروردین‌ماه سال جاری در جریان حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفت و خساراتی به آن وارد شد؛ از این رو لازم است اقدامات مربوط به آواربرداری، بازسازی و اجرای سازه جایگزین با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول و پیمانکاران موظف هستند برنامه زمان‌بندی مشخص برای آواربرداری، بازسازی و بهره‌برداری مجدد این محور را ارائه دهند و روند اجرای عملیات نیز به‌صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

استاندار البرز تأکید کرد: مردم استان انتظار دارند پروژه‌های زیرساختی در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد و مدیریت استان نیز با جدیت کامل روند اجرای پروژه آزادراه شهید سلیمانی و بازسازی پل شهید رئیسی را تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهد کرد.